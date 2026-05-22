¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò CATENAS¼Ò¤È¡ÈPowered by Onkyo¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë - BA·¿¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó#7 ¡ÈPrecision¡É¤¬ÅÐ¾ì -
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÛ¬ ½¡ÆÁ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡Ê¥«¥Æ¥Ê¥¹¡Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÊÝ ÎÉ¹°¡¢°Ê²¼¡ÖCATENAS¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤È¡ÉPowered by Onkyo¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü2026Ç¯5·î22Æü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢CATENAS¼Ò¤Ï¡¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¡ÈPowered by Onkyo¡É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈPowered by Onkyo¡É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿CATENAS¼Ò¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯6·î19Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëOTOTEN2026¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage1¡Û
¢£BA·¿¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó#7 ¡ÈPrecision¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼ÒµÚ¤ÓCATENAS¼Ò¤ÏÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢CATENAS¼Ò¤Ë¤è¤ê¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó #7 ¡ÈPrecision¡É ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¡¦DISH// ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¾®ÁÒ¤·¤ó¤³¤¦»á¤¬³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é»²²è¡£À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²»¶ÁÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage2¡Û
¢£¥×¥í¤¬µá¤á¤ë¡ÖÀµ³Î¤Ê²»¡×¤òÄÉµá
¡ÈPrecision¡É¤Ï¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°´Ä¶¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö²»¤ÎÀµ³Î¤µ¡×¤È¡ÖÁõÃåÀ¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«Àß·×¤Î 2.5way¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¹½Â¤ ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÆ°ºî¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦THD¡ÊÁ´¹âÄ´ÇÈÏÄ¡Ë¤ÎÄã¸º
¡¦¾ðÊóÎÌ¤ÎÊÝ»ý
¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦³Ú´ï¤ÎÄê°Ì¤ÎÌÀ³Î²½
¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î¥Èー¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹È½ÃÇ¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¥Ë¥¿ー´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ãþÂÎ¤ÏÆÈ¼«Àß·×¤Î ¡ÖklEar Fit S¡× ¤òºÎÍÑ¡£Ìó2cmÉý¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥§¥ë¤Ç¼ª¤Ø¤Î´³¾Ä¤òÍÞ¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÆ±Åù¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡×²ÄÈÂ·¿¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage4¡Û
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§klEar works #7 ¡ÈPrecision¡É
¡¦¼ïÊÌ¡§BA·¿¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê2.5way¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡Ë
¡¦È¯Çä¸µ¡§klEar works¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡Ë
¡¦¸¡¾Ú¶¨ÎÏ¡§²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¾®ÁÒ¤·¤ó¤³¤¦»á
¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡§Åö¼Ò
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://klearworks.official.ec/
¢£CATENAS¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡Ê¥«¥Æ¥Ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢IT³Êº¹¤ä¼ã¼Ô¤ÎÅÔ»ÔÎ®½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î¶¦ÁÏ¤òÂ¥¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¡ÖGITY¡×¤Î±¿±Ä¡¢IT¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é»ö¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎDX»Ù±ç¤ò´Þ¤à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¼«Î§Ê¬»¶·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡ÊCATENAS Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÀéÂåÅÄÄ®2-2-11 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÊÝ ÎÉ¹°
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²»¶ÁÀ½ÉÊ³«È¯¡¿ÃÏ°èDX¡¿¶µ°é¡¿ÂÌ²Û»Ò²°»ö¶È
¥Ö¥é¥ó¥É¡§klEar works, Socius, ¾ð¥·¥¹¥³, ¤Ò¤Ó¤Î¤Ð
HP¡§https://www.catenas.co.jp
¢£Åö¼Ò»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²»¤ÇÀ¤³¦¤ò¤«¤¨¤ë¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢³«È¯»ö¶È¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Onkyo¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö²»¡×¡Ö¿¶Æ°¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦¿©ÉÊ¡¦»º¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦VTuberÅù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±ÄÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢³«È¯»ö¶ÈÉôÌç¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉôÌç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Onkyo¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò»ö¶È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢CATENAS¼Ò¤Ï¡¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¡ÈPowered by Onkyo¡É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈPowered by Onkyo¡É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿CATENAS¼Ò¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯6·î19Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëOTOTEN2026¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage1¡Û
¢£BA·¿¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó#7 ¡ÈPrecision¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼ÒµÚ¤ÓCATENAS¼Ò¤ÏÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢CATENAS¼Ò¤Ë¤è¤ê¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó #7 ¡ÈPrecision¡É ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¡¦DISH// ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¾®ÁÒ¤·¤ó¤³¤¦»á¤¬³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é»²²è¡£À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²»¶ÁÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage2¡Û
¢£¥×¥í¤¬µá¤á¤ë¡ÖÀµ³Î¤Ê²»¡×¤òÄÉµá
¡ÈPrecision¡É¤Ï¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°´Ä¶¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö²»¤ÎÀµ³Î¤µ¡×¤È¡ÖÁõÃåÀ¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«Àß·×¤Î 2.5way¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¹½Â¤ ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÆ°ºî¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦THD¡ÊÁ´¹âÄ´ÇÈÏÄ¡Ë¤ÎÄã¸º
¡¦¾ðÊóÎÌ¤ÎÊÝ»ý
¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦³Ú´ï¤ÎÄê°Ì¤ÎÌÀ³Î²½
¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î¥Èー¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹È½ÃÇ¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¥Ë¥¿ー´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ãþÂÎ¤ÏÆÈ¼«Àß·×¤Î ¡ÖklEar Fit S¡× ¤òºÎÍÑ¡£Ìó2cmÉý¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥§¥ë¤Ç¼ª¤Ø¤Î´³¾Ä¤òÍÞ¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÆ±Åù¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡×²ÄÈÂ·¿¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349827/images/bodyimage4¡Û
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§klEar works #7 ¡ÈPrecision¡É
¡¦¼ïÊÌ¡§BA·¿¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê2.5way¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡Ë
¡¦È¯Çä¸µ¡§klEar works¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡Ë
¡¦¸¡¾Ú¶¨ÎÏ¡§²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¾®ÁÒ¤·¤ó¤³¤¦»á
¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡§Åö¼Ò
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://klearworks.official.ec/
¢£CATENAS¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡Ê¥«¥Æ¥Ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢IT³Êº¹¤ä¼ã¼Ô¤ÎÅÔ»ÔÎ®½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î¶¦ÁÏ¤òÂ¥¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¡ÖGITY¡×¤Î±¿±Ä¡¢IT¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é»ö¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎDX»Ù±ç¤ò´Þ¤à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¼«Î§Ê¬»¶·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCATENAS¡ÊCATENAS Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÀéÂåÅÄÄ®2-2-11 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÊÝ ÎÉ¹°
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²»¶ÁÀ½ÉÊ³«È¯¡¿ÃÏ°èDX¡¿¶µ°é¡¿ÂÌ²Û»Ò²°»ö¶È
¥Ö¥é¥ó¥É¡§klEar works, Socius, ¾ð¥·¥¹¥³, ¤Ò¤Ó¤Î¤Ð
HP¡§https://www.catenas.co.jp
¢£Åö¼Ò»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²»¤ÇÀ¤³¦¤ò¤«¤¨¤ë¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢³«È¯»ö¶È¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Onkyo¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö²»¡×¡Ö¿¶Æ°¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦¿©ÉÊ¡¦»º¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦VTuberÅù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±ÄÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢³«È¯»ö¶ÈÉôÌç¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉôÌç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Onkyo¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò»ö¶È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø