株式会社ルシアン(本店所在地：京都府京都市下京区、代表取締役 社長執行役員：麻田 渡)は、思春期の女の子を見守る人の“言えない想い”に着目した新商品「スポーツまもり」を、2026年5月25日(月)より全国の量販店およびECサイトにて発売いたします。





商品イメージ(1)





■開発背景

「気になるけど、うまく言えない」大人たちの本音





・胸の揺れやカラダの変化が心配

・下着を買ってあげたいけど渡しにくい

・姿勢が気になるけど言うと嫌がられそう





でも“口うるさい人”にはなりたくない

思春期の女の子を見守る母親や家族、周囲の人たちが抱える、この“距離感の悩み”。成長期のカラダを気遣う気持ちはありながらも、直接伝えることが難しい……。

「スポーツまもり」はそんなコミュニケーションのギャップに着目し誕生しました。









■コンセプト

これは“下着”ではなく、想いを届けるギフト

「スポーツまもり」は、単なるスポーツブラではありません。





・言葉にしにくい気持ちを代わりに届ける

・押し付けずに、そっと支える

・関係性を壊さずに寄り添う





親から娘へはもちろん、友人同士や姉妹、親戚など、“応援したい誰か”に向けた“身につけるお守り”という新しい価値を提案します。





商品イメージ(2)





■商品特長

POINT1 下着なのに“雑貨みたい”なパッケージ

従来のスポーツブラとは異なり、下着っぽさを払拭した雑貨のようなデザイン。





・下着売場に行かずに購入しやすい

・ギフトとして自然に渡せる

・思春期の子どもにも受け入れられやすいデザイン





商品イメージ(3)





POINT2 メッセージを書いて渡せるスペース付き

パッケージ裏面にはメッセージを記入できるスペースを設置。「無理しないでね」「応援してるよ」など、親から子へ、友達同士で。送り手それぞれの想いを添えて渡すことができます。





商品イメージ(4)





POINT3 かわいいだけじゃない“確かな機能性”

選ばれ続けて20年、中身はルシアンのロングセラー商品「部活ブラ」。

※「部活ブラ」は株式会社ルシアンの登録商標です。

シンプルで使いやすいデザインと安心感の両立を実現しています。





商品イメージ(5)





・シリーズ累計出荷数200万枚突破(集計期間2015年4月～2025年8月)

・“胸が揺れにくいから動きやすい”成長期のカラダを配慮した設計

・汗を吸ってもすぐ乾く素材を使用(カップ裏・身生地)









■商品ラインナップ





商品名 ： スポーツまもり(デイリータイプSPORTS BRA)

タイプ ： ハーフトップ

税込価格： 2,750円

サイズ ： S / M / L / LL

カラー ： 2色(ホワイト、スィートブルー)

素材 ： 身生地 / ポリエステル80％、ポリウレタン20％

アンダーテープ / ポリエステル80％、ポリウレタン10%、ナイロン10％

パイピングテープ / ポリエステル90％、ポリウレタン10％





スポーツまもり(デイリータイプSPORTS BRA)パッケージ

スポーツまもり(デイリータイプSPORTS BRA)





商品名 ： スポーツまもり(メッシュタイプSPORTS BRA)

タイプ ： ハーフトップ

税込価格： 2,750円

サイズ ： S / M / L / LL

カラー ： 2色(ホワイト、ネイビー)

素材 ： 身生地/ポリエステル80％、ポリウレタン20％

カップくりテープ/ナイロン80％、ポリウレタン20％

パイピングテープ/ポリエステル90％、ポリウレタン10％





スポーツまもり(メッシュタイプSPORTS BRA)パッケージ

スポーツまもり(メッシュタイプSPORTS BRA)





商品名 ： スポーツまもり(背中サポートSPORTS BRA)

タイプ ： ハーフトップ

税込価格： 2,750円

サイズ ： S / M / L / LL

カラー ： 1色(ホワイト)

素材 ： 身生地/ポリエステル80％、ポリウレタン20％

バック布/ナイロン85％、ポリウレタン15％

パイピングテープ/ポリエステル90％、ポリウレタン10％





スポーツまもり(背中サポートSPORTS BRA)パッケージ

スポーツまもり(背中サポートSPORTS BRA)





■商品概要

発売日 ： 2026年5月25日(月)

販売チャネル： 全国量販店、ECサイト(自社EC・モール等)





【ルシアン公式オンラインショップ】

URL ： https://inner-jp.lecien.com

※掲載は発売日からになります。









■ターゲット

・思春期(小学校高学年～中高生)の女の子

・保護者や家族

・姉妹、友人、親戚など、成長を見守るすべての人









■今後の展開

今後は、季節限定デザインやギフト需要に対応したシリーズ展開、およびEC・SNSを活用したコミュニケーション施策を強化し、“誰かを想って贈るインナー”という新しい文化の創出を目指します。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ルシアン

所在地 ： 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 麻田 渡

事業内容： インナーウェア、手芸用品、レース素材の製造・販売

URL ： https://www.lecien.co.jp/









【画像に関する注記】

※イメージ画像の一部に生成AIで作成した画像を使用しています。