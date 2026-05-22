言葉の代わりに想いを届ける“お守りブラ”思春期の女の子へ贈る「スポーツまもり」2026年5月25日発売
株式会社ルシアン(本店所在地：京都府京都市下京区、代表取締役 社長執行役員：麻田 渡)は、思春期の女の子を見守る人の“言えない想い”に着目した新商品「スポーツまもり」を、2026年5月25日(月)より全国の量販店およびECサイトにて発売いたします。
商品イメージ(1)
■開発背景
「気になるけど、うまく言えない」大人たちの本音
・胸の揺れやカラダの変化が心配
・下着を買ってあげたいけど渡しにくい
・姿勢が気になるけど言うと嫌がられそう
でも“口うるさい人”にはなりたくない
思春期の女の子を見守る母親や家族、周囲の人たちが抱える、この“距離感の悩み”。成長期のカラダを気遣う気持ちはありながらも、直接伝えることが難しい……。
「スポーツまもり」はそんなコミュニケーションのギャップに着目し誕生しました。
■コンセプト
これは“下着”ではなく、想いを届けるギフト
「スポーツまもり」は、単なるスポーツブラではありません。
・言葉にしにくい気持ちを代わりに届ける
・押し付けずに、そっと支える
・関係性を壊さずに寄り添う
親から娘へはもちろん、友人同士や姉妹、親戚など、“応援したい誰か”に向けた“身につけるお守り”という新しい価値を提案します。
商品イメージ(2)
■商品特長
POINT1 下着なのに“雑貨みたい”なパッケージ
従来のスポーツブラとは異なり、下着っぽさを払拭した雑貨のようなデザイン。
・下着売場に行かずに購入しやすい
・ギフトとして自然に渡せる
・思春期の子どもにも受け入れられやすいデザイン
商品イメージ(3)
POINT2 メッセージを書いて渡せるスペース付き
パッケージ裏面にはメッセージを記入できるスペースを設置。「無理しないでね」「応援してるよ」など、親から子へ、友達同士で。送り手それぞれの想いを添えて渡すことができます。
商品イメージ(4)
POINT3 かわいいだけじゃない“確かな機能性”
選ばれ続けて20年、中身はルシアンのロングセラー商品「部活ブラ」。
※「部活ブラ」は株式会社ルシアンの登録商標です。
シンプルで使いやすいデザインと安心感の両立を実現しています。
商品イメージ(5)
・シリーズ累計出荷数200万枚突破(集計期間2015年4月～2025年8月)
・“胸が揺れにくいから動きやすい”成長期のカラダを配慮した設計
・汗を吸ってもすぐ乾く素材を使用(カップ裏・身生地)
■商品ラインナップ
商品名 ： スポーツまもり(デイリータイプSPORTS BRA)
タイプ ： ハーフトップ
税込価格： 2,750円
サイズ ： S / M / L / LL
カラー ： 2色(ホワイト、スィートブルー)
素材 ： 身生地 / ポリエステル80％、ポリウレタン20％
アンダーテープ / ポリエステル80％、ポリウレタン10%、ナイロン10％
パイピングテープ / ポリエステル90％、ポリウレタン10％
スポーツまもり(デイリータイプSPORTS BRA)パッケージ
スポーツまもり(デイリータイプSPORTS BRA)
商品名 ： スポーツまもり(メッシュタイプSPORTS BRA)
タイプ ： ハーフトップ
税込価格： 2,750円
サイズ ： S / M / L / LL
カラー ： 2色(ホワイト、ネイビー)
素材 ： 身生地/ポリエステル80％、ポリウレタン20％
カップくりテープ/ナイロン80％、ポリウレタン20％
パイピングテープ/ポリエステル90％、ポリウレタン10％
スポーツまもり(メッシュタイプSPORTS BRA)パッケージ
スポーツまもり(メッシュタイプSPORTS BRA)
商品名 ： スポーツまもり(背中サポートSPORTS BRA)
タイプ ： ハーフトップ
税込価格： 2,750円
サイズ ： S / M / L / LL
カラー ： 1色(ホワイト)
素材 ： 身生地/ポリエステル80％、ポリウレタン20％
バック布/ナイロン85％、ポリウレタン15％
パイピングテープ/ポリエステル90％、ポリウレタン10％
スポーツまもり(背中サポートSPORTS BRA)パッケージ
スポーツまもり(背中サポートSPORTS BRA)
■商品概要
発売日 ： 2026年5月25日(月)
販売チャネル： 全国量販店、ECサイト(自社EC・モール等)
【ルシアン公式オンラインショップ】
URL ： https://inner-jp.lecien.com
※掲載は発売日からになります。
■ターゲット
・思春期(小学校高学年～中高生)の女の子
・保護者や家族
・姉妹、友人、親戚など、成長を見守るすべての人
■今後の展開
今後は、季節限定デザインやギフト需要に対応したシリーズ展開、およびEC・SNSを活用したコミュニケーション施策を強化し、“誰かを想って贈るインナー”という新しい文化の創出を目指します。
■会社概要
会社名 ： 株式会社ルシアン
所在地 ： 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103
代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 麻田 渡
事業内容： インナーウェア、手芸用品、レース素材の製造・販売
URL ： https://www.lecien.co.jp/
【画像に関する注記】
※イメージ画像の一部に生成AIで作成した画像を使用しています。