全国農業協同組合連合会栃木県本部（以下、JA全農とちぎ）は5月30日(土)・31日（日）に、栃木県立宇都宮白楊高校、栃木県立鹿沼南高校の生徒が育てた「とちぎ和牛」を福田屋3店舗にて数量限定で販売いたします。各店舗では、高校生たちが自ら試食の配布とPRも行います。

高校生の育てた「とちぎ和牛」の販売について

■概要： 福田屋宇都宮店・インターパーク店の2店舗では、宇都宮白楊高校、福田屋鹿沼店では、鹿沼南高校が育てた「とちぎ和牛」を販売します。 全日、各店舗で高校生が店頭に立ち、試食販売を行います。

■販売店舗：福田屋3店舗 （宇都宮店・インターパーク店・鹿沼店）

■試食販売日時：5月30日(土) 10:00～15:00 福田屋 宇都宮店 31日(日) 10:00～15:00 福田屋 インターパーク店・鹿沼店

※高校生が育てた「とちぎ和牛」は、各店舗の試食販売実施日から販売を開始し、売り切れ次第終了となります。

※福田屋宇都宮店では、精肉以外に「とちぎ和牛」を使ったお惣菜やお弁当の販売も行う予定です。

「栃木県肉牛後継者・高等学校・大学校肉牛枝肉研究会」について

「栃木県肉牛後継者・高等学校・大学校肉牛枝肉研究会」は、栃木県の肉牛生産基盤の維持・拡大を図ることを目的に、毎年開催しています。今年は、4月17日(金)に開催し、栃木県農業大学校と鹿沼南・真岡北陵・栃木農業・那須拓陽・宇都宮白楊・矢板の6校の高校生と県内若手生産者が参加しました。

今回の牛肉は惜しくも入賞を逃しましたが、購買各社より高い肉質評価を得た牛肉です。この機会にぜひご賞味下さい。

畜産業における後継者不足が全国的に深刻化する中で、JA全農とちぎでは、次世代を担う若手生産者や地元の学生などと連携した品評会や勉強会、イベント等を積極的に開催することにより、後継者育成にも取り組んでいきます。

組織概要

名称 ： 全国農業協同組合連合会 栃木県本部 所在地 ： 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25 事業内容： 農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家 （組合員）に供給する購買事業を行っています。 JA全農とちぎ公式HP ： https://www.zennoh.or.jp/tc/

（発信元） JA全農とちぎ 管理部 広報担当 : 渡邉 TEL：028-616-8804（代）080-8542-5594（直通） FAX：028-616-8808 Mail：zz_tc_kikaku@zennoh.or.jp お問合せ受付/平日10：00～17：30