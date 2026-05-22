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【デクセリアルズ】6月に海外展示会「The Battery Show Europe」に出展
〜リチウムイオン電池の安全性向上のニーズに合致！二次保護ヒューズを展示〜
二次保護ヒューズ「75A SFKシリーズ」
■展示会概要について
※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。
2026年6月9日（火）〜6月11日（木）The Battery Show Europe
https://digitalpr.jp/table_img/2845/135333/135333_web_1.png
【URL】The Battery Show Europe（https://www.thebatteryshow.eu/）
＜会社概要＞
デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・杉本
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、2026年6月9日（火）から6月11日（木）まで、ドイツ・シュトゥットガルトで開催されるヨーロッパ最大級のバッテリー技術展示会「The Battery Show Europe」に出展（予定）することをお知らせします。
二次保護ヒューズ「75A SFKシリーズ」
現在、当社では、リチウムイオン電池の安全性向上に貢献する二次保護回路向け保護素子として、二次保護ヒューズを展開しています。1994年に世界に先駆けて量産を開始した本製品は、これまでにスマートフォンやノートパソコン、電動工具、電動バイクなどに数多く採用されています。さらに、近年ではデータセンター向けのバックアップユニット（BBU）※にも採用されるなど、その用途が拡大しています。
今回、当社ブース（ブース番号：4-B80）では、二次保護ヒューズとして定格電流75Aを実現した「75A SFKシリーズ」をはじめ、高い安全性・信頼性が求められるバッテリーの課題解決に貢献する製品を紹介します。あわせて、バッテリーの安全性向上や保護回路設計の最適化に寄与するソリューション提案も行います。
展示内容に加え、海外市場における当社の経営戦略や新規事業戦略などに関しても、現地メディアの皆さまからのご取材をお待ちしています。
※主にデータセンターで使用される、停電時に短時間の電力供給を提供するための装置。局所的な電力供給を確保するための設計がなされている。
今回、当社ブース（ブース番号：4-B80）では、二次保護ヒューズとして定格電流75Aを実現した「75A SFKシリーズ」をはじめ、高い安全性・信頼性が求められるバッテリーの課題解決に貢献する製品を紹介します。あわせて、バッテリーの安全性向上や保護回路設計の最適化に寄与するソリューション提案も行います。
展示内容に加え、海外市場における当社の経営戦略や新規事業戦略などに関しても、現地メディアの皆さまからのご取材をお待ちしています。
※主にデータセンターで使用される、停電時に短時間の電力供給を提供するための装置。局所的な電力供給を確保するための設計がなされている。
以 上
■展示会概要について
※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。
2026年6月9日（火）〜6月11日（木）The Battery Show Europe
https://digitalpr.jp/table_img/2845/135333/135333_web_1.png
【URL】The Battery Show Europe（https://www.thebatteryshow.eu/）
＜会社概要＞
デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・杉本
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/