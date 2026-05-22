【デクセリアルズ】6月に海外展示会「The Battery Show Europe」に出展

現在、当社では、リチウムイオン電池の安全性向上に貢献する二次保護回路向け保護素子として、二次保護ヒューズを展開しています。1994年に世界に先駆けて量産を開始した本製品は、これまでにスマートフォンやノートパソコン、電動工具、電動バイクなどに数多く採用されています。さらに、近年ではデータセンター向けのバックアップユニット（BBU）※にも採用されるなど、その用途が拡大しています。



今回、当社ブース（ブース番号：4-B80）では、二次保護ヒューズとして定格電流75Aを実現した「75A SFKシリーズ」をはじめ、高い安全性・信頼性が求められるバッテリーの課題解決に貢献する製品を紹介します。あわせて、バッテリーの安全性向上や保護回路設計の最適化に寄与するソリューション提案も行います。



展示内容に加え、海外市場における当社の経営戦略や新規事業戦略などに関しても、現地メディアの皆さまからのご取材をお待ちしています。



※主にデータセンターで使用される、停電時に短時間の電力供給を提供するための装置。局所的な電力供給を確保するための設計がなされている。

以 上





■展示会概要について



※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。



2026年6月9日（火）〜6月11日（木）The Battery Show Europe