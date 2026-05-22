家庭部門の脱炭素化に向けた新たな官民連携・業界横断の取り組み「ガス石油省エネ給湯機普及促進会議（スマいる給湯プロジェクト）」設立

家庭部門の脱炭素化に向けた新たな官民連携・業界横断の取り組み「ガス石油省エネ給湯機普及促進会議（スマいる給湯プロジェクト）」設立