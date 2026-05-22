5/22（金）に発表・多機能素材を使ったアパレルブランドCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が2026年夏の新作コレクションを公開















特設サイトURL：https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/260522_summer_collection/動画プロモーション：https://www.dropbox.com/scl/fo/x3nduikca0jhic47hha9a/AKB5KAnxttUoBULG45KnWHI/260113_concept_v3.mp4?rlkey=a0vml3rkds6rzpqeu4xvhh2xg&st=p2kgi8lg&dl=0

■CROSS FUNCTIONについて



「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした多機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。



■夏のコレクション5スタイルを紹介























































《接触冷感》エブ楽 プリントイージーワイドパンツ・price：￥2,970(tax in)・color : off / black・size : M / L / LL・function : 吸水速乾 / 接触冷感・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955035&bid=crossfunction《防シワ》リネンライクストライプテーラードジレ・price：￥6,940(tax in)・color : off / black・size : M / L / LL・function : 防シワ / UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954039&bid=crossfunction&cat=APPOUTJKT《洗える》サマ美え Vネック金釦ニットベスト・price：￥4,400(tax in)・color : off / black・size : M / L / LL・function : 洗える / 毛玉になりにくい / 接触冷感・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952029&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR《シワになりにくい》エブ楽 ブロードタッセルデザインブラウス・price：￥3,960(tax in)・color : brown / black /・size : M / L / LL・function : マシンウォッシャブル / シワになりにくい・URL :https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=956017&bid=crossfunction&cat=APPTOPSHI《通気性》サマ美え ギャザーワイドオールインワン・price：￥5,940(tax in)・color : black / charcoal・size : M / L / LL・function : 通気性・URL : 6月上旬入荷予定■2026 SUMMER COLLECTION特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/260522_summer_collection/■ONLINE STOREhttps://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/■CROSS FUNCTION MEDIAhttps://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/■CROSS FUNCTION公式Instagramhttps://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja■本商品に関するお問い合わせ先クロスプラス株式会社メールアドレス product-info@crossplus.co.jp※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】クロスプラス株式会社 広報担当：松永TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp関連リンク自社ECサイト「クロスファンクション」https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/