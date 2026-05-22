”街全体がひとつのホテル” 長崎県平戸市のアルベルゴ・ディフーゾタウン 認証１周年記念イベント開催！ 新施設内覧会や、天才演歌少年 西山琳久さん歌謡ショーも開催



【日 時】 2026年5月30日（土） 午前11時～午後5時

【場 所】The 曜 Terrace（平戸市浦の町757）広場を中心とした

城下町エリア全体・田助エリア

長崎県平戸市は昨年6月、かつて城下町であった街並み等を活かし、地域の空き家や空き店舗を宿泊施設や飲食施設へ改修し、街全体を“ひとつのホテル”としておもてなしをする、イタリア発祥の観光モデル「アルベルゴ・ディフーゾタウン」の自治体として世界で初めて認証されました。

このたび認証１周年を記念して令和8年5月30日（土）にThe 曜 Terrace 広場を中心とした城下町エリア全体・田助エリアにて、記念イベントを開催いたします。

このイベントでは、対象店舗での食べ歩きや、新規オープン施設の内覧会、子どもたちによるアトラクション、平戸観光アンバサダーで演歌歌手の西山琳久さん歌謡ショー、子どもたちのシール交換会、「HIRAN 蔵開き2026」やコラボイベントとして、市内対象店舗で、蔵開き限定酒の提供（有料・数量限定）を行う「アフター蔵開きイベント」を実施します。

＜参考情報＞

■アルベルゴ・ディフーゾタウンHP（予約もこちらから） 長崎県平戸市 アルベルゴ・ディフーゾタウン

■アルベルゴ・ディフーゾとは、地域に分散された未活用の建物や空き家・空き店舗を活用し、建物単体ではなく地域一帯をホテルと見立てたイタリア発祥の取り組みで、地域集落にある建物や空き家をホテル機能であるフロント、宿舎、レストラン等に見立て、「面」と「面」にて滞在回遊できる「分散型ホテル」を目指すものです。



アルベルゴ・ディフーゾタウンロゴ



The曜 Terrace広場でのイベントの様子（令和７年７月19～20日）



イベント概要

【アルベルゴ・ディフーゾタウンで食べて、回って、商品ゲット！】

対象店舗での提供メニュー購入でスタンプを集めて、平戸市特産品が当たるガチャポン抽選に挑戦できます。

・会場：The 曜 Terrace前（平戸市浦の町757）

・対象店舗：チラシ裏面をご参照ください

【新施設内覧会】

令和8年度に新たにオープンする2棟3施設の内覧会を行います。

各施設の内覧とスタンプラリー対象店舗で1品購入していただいた方に、平戸海鮮ピッツアの振る舞いがあります。（100ピース限定）

・会場：旬楽 碧衣（しゅんらく あおい）（住所：平戸市宮の町580-1 1F）

・陣屋 碧（じんや あお）（住所：平戸市宮の町580-1 2F）

・SHIOSAI HIRADO（しおさい ひらど）（住所：平戸市魚の棚町317-1）

【ステージイベント】

子どもたちによるアトラクションや、西山琳久さん歌謡ショー、よさこい踊りなどのアトラクションがあります。

・会場：The 曜 Terrace 広場（平戸市浦の町757番地）

・タイムスケジュール：

11：05～12：00 園児アトラクション（愛の園保育所、みのりこども園、しおか保育園）

13：00～13：30 西山琳久さん歌謡ショー

13：30～ YOSAKOIステージ（江迎乱舞龍、やるときゃやる隊、西風舞人）

【関連イベント 森酒造場 HIRAN 蔵開き2026】

平戸市の酒蔵、森酒造場にて蔵開きが開催されます。蔵開き限定酒の販売や各種イベントがあります。

・日時：令和8年5月30 日（土）・31 日（日）午前 10 時～午後4 時 ※31日は午後3時まで

・会場：森酒造場（長崎県平戸市新町３１－２）

・内容：下記リンク・QRコードよりご確認ください

令和8年蔵開きのご案内 | 飛鸞醸造元森酒造場

【コラボイベント アフター蔵開き】

「HIRAN 蔵開き2026」と「アルベルゴ・ディフーゾタウン１周年イベント」コラボイベントとして、

「アフター蔵開きイベント」として市内対象店舗で、蔵開き限定酒を提供いたします。（数量限定、有償）

・日時：令和8年5月30 日（土）・31 日（日） 午後4時以降～ ※店舗によって営業時間が異なります。

・対象店舗：下記のリンク・QRコードよりご確認ください

アフター蔵開き参加飲食店マップ | 飛鸞醸造元森酒造場

平戸市アルベルゴ・ディフーゾタウン新施設について （城下町エリア：2棟3施設）

■【食】旬楽 碧衣（しゅんらく あおい）（住所：平戸市宮の町580-1 1F）

平戸産のとれたての野菜を使った天ぷらや串揚げ料理、新鮮な刺身などの料理を提供予定です。

・座席数：テーブル16席、座敷12席、カウンター4席

・料金(税込み)：朝食/アルベルゴ施設宿泊者のみ対応

ランチ/1,650円～

ディナー /3,000 円～ ※完全予約制

旬楽碧衣（1F)

■【宿】陣屋 碧（じんや あお）（住所：平戸市宮の町580-1 2F）

元は酒販売店舗だった建物と庭を活用し、建物全体を貸しホテル、レストラン、雑貨店、シェアスペース、中庭（イベントスペース）に改修しました。立派な柱や梁を持つ木造2階建ての住宅兼店舗で、戦後の昭和時代から残る建物です。

・客室：1棟貸し（1部屋）

・料金例（通常シーズン）：最大6人（素泊まり）66,000円/部屋（税込み）※シーズンで金額の変動あり



旬楽 碧衣（1F）、陣屋 碧（2F）外観



陣屋 碧（2F）内観



■【宿】SHIOSAI HIRADO（しおさい ひらど）（住所：平戸市魚の棚町317-1）

かつての城下町の南側玄関口に面した2階建て住宅で、かつての町屋を感じさせる建物です。外観は街並みと調和させ、内部は和室や緑を取り入れた歴史を感じつつも現代の旅人に寄り添うデザインとなっています。室内にはサウナがあり、お風呂は平戸温泉水を使用しています。

・客室 2部屋

・料金例（通常シーズン）：1F 3人 35,000円/部屋（税込み）

：2F 5人 59,000円/部屋（税込み）

※シーズンで金額の変動あり、詳細はHPでご確認ください。



SHIOSAI HIRADO外観



SHIOSAI HIRADO外観



SHIOSAI HIRADO外観



長崎県では、県民の皆様が地域の魅力を再認識し、もっと好きになり、誇りに思えるような長崎県のブランド価値を見つけ、それを磨き続けていきながら、国内外へ発信していくため、長崎県の総体的なブランディングに取り組んでいます。

その一環で作成したブランドロゴ・メッセージは、県内外への調査等から明らかとなった長崎県のブランド価値である「多様性⇔包容力」を具現化したものです。本県が元来持つ多様性は、人々の包容力を育て、そしてその包容力が、さらなる多様性を育んできたという、長崎県のブランド価値の本質である「人」を表現しています。

詳細は県公式HP（https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-744329.html）をご覧ください。