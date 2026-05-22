持続可能な都市モビリティへの需要の高まりを受け、世界の低速電気自動車市場は2032年までに334億8,000万米ドルを突破する見通し

持続可能な都市モビリティへの需要の高まりを受け、世界の低速電気自動車市場は2032年までに334億8,000万米ドルを突破する見通し