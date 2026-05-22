電気自動車市場 2035年予測 3兆6,016億米ドル規模へ急拡大、CAGR 21.73％で加速する次世代モビリティ戦略市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
電気自動車市場は、2025年の5,041億米ドルから2035年には3兆6,016億米ドルへと急拡大すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）21.73%という極めて高い成長率を記録すると見込まれています。脱炭素化政策の加速、エネルギー安全保障への関心、そして次世代モビリティへの投資拡大が市場成長を支える主要因となっています。特に各国政府によるEV補助金、ゼロエミッション規制、内燃機関車販売禁止方針が、自動車メーカーの電動化戦略を大きく前進させています。従来の自動車市場とは異なり、EV市場はエネルギー、半導体、ソフトウェア、充電インフラなど多産業を巻き込む巨大なエコシステム市場へと進化しています。
バッテリー電気自動車（BEV）が市場拡大を牽引する中心セグメントへ進化
電気自動車市場では、バッテリー電気自動車（BEV）が急速に存在感を高めており、2025年には世界EV販売全体の64%を占めるまでに成長しました。特に中国市場ではBEV需要が爆発的に拡大しており、2023年上半期には前年比150%増という高成長を記録しています。また、欧州ではBEVの市場シェアが初めて10%を超え、英国でもBEV登録台数が90%増加しました。ノルウェーでは新車販売の74%がBEVとなり、世界のEV先進国としての地位を維持しています。さらに、自動車メーカー各社は700km以上の航続距離を実現する次世代EVを投入しており、BYD、Tesla、Hyundai、BMWなどによる新型車競争が市場活性化を加速させています。
【 無料サンプル 】
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市場シナリオ分析と今後の成長機会
● 世界各国の脱炭素政策強化により、EV導入義務化が加速
● 中国・欧州・米国を中心にEV補助金政策が継続拡大
● 全固体電池や次世代電池技術が市場競争を再構築
● 超急速充電ネットワーク整備がEV普及率向上を後押し
● 車載半導体需要増加により関連サプライチェーン投資が加速
● 日本企業による全固体電池開発が世界市場で競争優位性を形成
● 商用EV、物流EV、電動SUV分野で新たな成長機会が拡大
● 再生可能エネルギーとEV統合型エネルギーマネジメント市場が急成長
● EV向けソフトウェア、AI制御、OTA更新サービス需要が拡大
● 新興国市場で低価格EV需要が急増し市場裾野が拡大
充電インフラ投資と800Vアーキテクチャ採用がEV普及を加速
EV市場では、充電インフラへの大規模投資が新たな成長局面を形成しています。世界各国で急速充電ネットワークの整備が加速しており、2023年時点で欧州には40,000基以上の高出力DC急速充電器が設置されました。さらに、最大350kW対応の超急速充電設備が普及し始めたことで、EVの利便性は大幅に向上しています。また、800Vシステムを採用した次世代EVは、充電時間短縮と高効率化を実現しており、Porsche TaycanやHyundai IONIQ 5などが代表例として市場で注目されています。OEM各社は、バッテリーセル生産から車両製造まで垂直統合を進めており、コスト削減とサプライチェーン安定化を同時に推進しています。
バッテリー寿命と交換コストがEV市場拡大の大きな課題として浮上
市場成長が続く一方で、EV市場には依然として複数の課題が存在しています。その中でも特に大きな制約となっているのが、バッテリー寿命と交換コストの問題です。EVバッテリーは長期間の使用により劣化が進み、航続距離低下や充電効率悪化が発生するため、消費者の「航続距離不安」を完全には解消できていません。さらに、高性能EV用バッテリーの交換費用は数万ドル規模に達するケースもあり、初期購入コストに加え、長期保有時の維持費への懸念も高まっています。特に長距離利用者や集合住宅居住者にとっては、充電環境の不十分さが依然として購入障壁となっています。このため、全固体電池や次世代リチウムイオン電池への研究開発投資が世界中で加速しています。
バッテリー電気自動車（BEV）が市場拡大を牽引する中心セグメントへ進化
電気自動車市場では、バッテリー電気自動車（BEV）が急速に存在感を高めており、2025年には世界EV販売全体の64%を占めるまでに成長しました。特に中国市場ではBEV需要が爆発的に拡大しており、2023年上半期には前年比150%増という高成長を記録しています。また、欧州ではBEVの市場シェアが初めて10%を超え、英国でもBEV登録台数が90%増加しました。ノルウェーでは新車販売の74%がBEVとなり、世界のEV先進国としての地位を維持しています。さらに、自動車メーカー各社は700km以上の航続距離を実現する次世代EVを投入しており、BYD、Tesla、Hyundai、BMWなどによる新型車競争が市場活性化を加速させています。
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市場シナリオ分析と今後の成長機会
● 世界各国の脱炭素政策強化により、EV導入義務化が加速
● 中国・欧州・米国を中心にEV補助金政策が継続拡大
● 全固体電池や次世代電池技術が市場競争を再構築
● 超急速充電ネットワーク整備がEV普及率向上を後押し
● 車載半導体需要増加により関連サプライチェーン投資が加速
● 日本企業による全固体電池開発が世界市場で競争優位性を形成
● 商用EV、物流EV、電動SUV分野で新たな成長機会が拡大
● 再生可能エネルギーとEV統合型エネルギーマネジメント市場が急成長
● EV向けソフトウェア、AI制御、OTA更新サービス需要が拡大
● 新興国市場で低価格EV需要が急増し市場裾野が拡大
充電インフラ投資と800Vアーキテクチャ採用がEV普及を加速
EV市場では、充電インフラへの大規模投資が新たな成長局面を形成しています。世界各国で急速充電ネットワークの整備が加速しており、2023年時点で欧州には40,000基以上の高出力DC急速充電器が設置されました。さらに、最大350kW対応の超急速充電設備が普及し始めたことで、EVの利便性は大幅に向上しています。また、800Vシステムを採用した次世代EVは、充電時間短縮と高効率化を実現しており、Porsche TaycanやHyundai IONIQ 5などが代表例として市場で注目されています。OEM各社は、バッテリーセル生産から車両製造まで垂直統合を進めており、コスト削減とサプライチェーン安定化を同時に推進しています。
バッテリー寿命と交換コストがEV市場拡大の大きな課題として浮上
市場成長が続く一方で、EV市場には依然として複数の課題が存在しています。その中でも特に大きな制約となっているのが、バッテリー寿命と交換コストの問題です。EVバッテリーは長期間の使用により劣化が進み、航続距離低下や充電効率悪化が発生するため、消費者の「航続距離不安」を完全には解消できていません。さらに、高性能EV用バッテリーの交換費用は数万ドル規模に達するケースもあり、初期購入コストに加え、長期保有時の維持費への懸念も高まっています。特に長距離利用者や集合住宅居住者にとっては、充電環境の不十分さが依然として購入障壁となっています。このため、全固体電池や次世代リチウムイオン電池への研究開発投資が世界中で加速しています。