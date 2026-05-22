SNSで人気急上昇中！「ふにゅ」初のコラボカフェ が椎名町（池袋から一駅）の「林檎と紅茶と」にて5/29(金)より開催！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携するクリエイターちむむ。が描く人気キャラクター「ふにゅ」。この度初となるコラボカフェが、2026年5月29日(金)より開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349971/images/bodyimage1】
りんごスイーツと紅茶の専門店「林檎と紅茶と」とコラボし、お店自慢のりんごをふんだんに使用した「ふにゅ」のオリジナルメニューが登場。さらに、りんごをテーマにした「描きおろしイラスト」を使用した限定グッズやノベルティなど、ここでしか出会えない「ふにゅ」の世界をお楽しみいただけます。
■コラボメニュー・グッズ・ノベルティ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349971/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349971/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349971/images/bodyimage4】
■開催概要
【開催期間】
2026年5月29日(金)～2026年6月28日(日) ※月曜定休日
【営業時間】
10:00～18:00
【開催店舗】
林檎と紅茶と 椎名町店
住所：東京都豊島区長崎2丁目2-11 エスポワール1F
【その他】
※商品、特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※店舗の営業状況により、内容が変更となる場合がございます。最新情報は店舗公式SNSをご確認ください。
■林檎と紅茶と 公式Instagram
https://www.instagram.com/ringo.to_koucha.to/
■「ふにゅ」について
遠い雲の世界に住んでいた、ふわふわのてんしのわんこ?。
とっても甘えん坊で寂しがりやな一面も。
「ふにゅのこと たいせつ してくれる？」
■X（旧Twitter） https://x.com/funyu030?s=20
■Instagram https://www.instagram.com/funyu030/
クリエイター：ちむむ。（https://x.com/chimumu030）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はXやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
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りんごスイーツと紅茶の専門店「林檎と紅茶と」とコラボし、お店自慢のりんごをふんだんに使用した「ふにゅ」のオリジナルメニューが登場。さらに、りんごをテーマにした「描きおろしイラスト」を使用した限定グッズやノベルティなど、ここでしか出会えない「ふにゅ」の世界をお楽しみいただけます。
■コラボメニュー・グッズ・ノベルティ
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■開催概要
【開催期間】
2026年5月29日(金)～2026年6月28日(日) ※月曜定休日
【営業時間】
10:00～18:00
【開催店舗】
林檎と紅茶と 椎名町店
住所：東京都豊島区長崎2丁目2-11 エスポワール1F
【その他】
※商品、特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※店舗の営業状況により、内容が変更となる場合がございます。最新情報は店舗公式SNSをご確認ください。
■林檎と紅茶と 公式Instagram
https://www.instagram.com/ringo.to_koucha.to/
■「ふにゅ」について
遠い雲の世界に住んでいた、ふわふわのてんしのわんこ?。
とっても甘えん坊で寂しがりやな一面も。
「ふにゅのこと たいせつ してくれる？」
■X（旧Twitter） https://x.com/funyu030?s=20
■Instagram https://www.instagram.com/funyu030/
クリエイター：ちむむ。（https://x.com/chimumu030）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
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《本件に関するお問い合わせ先》
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ホームページ：https://anova.co.jp/
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