キュンとする可愛さで魅了する大人気キャラクター「うちゃ」が初のプライズ化 ファン待望のぬいぐるみマスコットが登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍 義人）のマネジメントするクリエイター こつめちゃんが描く人気キャラクター「うちゃ」の初めてのクレーンゲームプライズが、ソユー限定で2026年5月22日(金)より順次、アミューズメント施設にて展開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349975/images/bodyimage1】
リボンとフリルで可愛くおめかしをした「うちゃ」のぬいぐるみマスコットは、「ぴんくのうちゃ」と「ぶらっくのうちゃ」の2種類展開です。
ぜひゲットして、一緒に写真を撮ったりお出かけに連れて行ったりしてくださいね♪
＜商品詳細＞
【商品名】：うちゃ ぬいぐるみマスコット
【種類】：全2種
■取り扱い予定店舗一覧
https://soyu-am.jp/prize/2026/05/15/346.php
※詳細は各店舗へお問い合わせください。
※無くなり次第終了となります。
■「うちゃ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349975/images/bodyimage2】
たべてねて、すきなことをしてくらしてるよ。
歯とおちりがチャームポイント。
■X（旧Twitter） 2.8万人（https://x.com/kotsume_cha）
■Instagram 1万人（https://www.instagram.com/kotsume_cha/）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はXやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349975/images/bodyimage1】
リボンとフリルで可愛くおめかしをした「うちゃ」のぬいぐるみマスコットは、「ぴんくのうちゃ」と「ぶらっくのうちゃ」の2種類展開です。
ぜひゲットして、一緒に写真を撮ったりお出かけに連れて行ったりしてくださいね♪
＜商品詳細＞
【商品名】：うちゃ ぬいぐるみマスコット
【種類】：全2種
■取り扱い予定店舗一覧
https://soyu-am.jp/prize/2026/05/15/346.php
※詳細は各店舗へお問い合わせください。
※無くなり次第終了となります。
■「うちゃ」について
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たべてねて、すきなことをしてくらしてるよ。
歯とおちりがチャームポイント。
■X（旧Twitter） 2.8万人（https://x.com/kotsume_cha）
■Instagram 1万人（https://www.instagram.com/kotsume_cha/）
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《本件に関するお問い合わせ先》
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電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp
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