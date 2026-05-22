『城とドラゴン』で「育成強化ログインボーナス&バトルミッション」が5月22日(金)メンテナンス後より開催！転生シリーズ第6弾「グリグリのアバたま」も復刻登場
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「育成強化ログインボーナス」や「育成強化バトルミッション」などのイベントを2026年5月22日(金)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350128/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
5月22日(金)メンテナンス後より、バクダンおやじのLv40解放やパワードスーツの虹バッジ追加を記念して、「育成強化ログインボーナス」や「育成強化バトルミッション」を開催いたします。ログボでは無料ごはん大盛り券などが、ミッションでは最大1,000ルビーなどが獲得可能！さらに「開発強化キャンペーン」なども開催し、「グリグリのアバたま」も復刻登場いたします。この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年5月22日(金)メンテナンス後 ～ 5月31日(日)18:59
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育成強化ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると無料ごはん大盛り券やシルバーパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個
2日目：友トレ玉満タン回復 5個
3日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
4日目：友トレ玉満タン回復 5個
5日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
8日目：友トレ玉満タン回復 5個
9日目：友トレ玉満タン回復 5個
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
友トレ玉満タン回復 30個、無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個、
無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個、
1人用シルバーパス 2枚、協力用シルバーパス 2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
育成強化バトルミッション
“1日リーグ・トロフィーを勝利する”などのミッションを達成すると、最大1,000ルビーなどを獲得できます。
■ミッションと報酬内容
ミッションを3個達成する：200ルビー
ミッションを8個達成する：500ルビー
1日リーグ・トロフィーを勝利する：友トレ玉満タン回復 5個
4日リーグ・トロフィーを勝利する：ドラゴンメダル 20枚
7日リーグ・トロフィーを勝利する：100ルビー
腕ONEスタジアムでバトルを5回する：友トレ玉満タン回復 5個
腕ONEスタジアムでバトルを10回する：ドラゴンメダル 20枚
腕ONEスタジアムでバトルを15回する：100ルビー
攻撃(レア城主以外)で剣士を50体倒す：友トレ玉満タン回復 5個
攻撃(レア城主以外で剣士を100体倒す：ドラゴンメダル 20枚
攻撃(レア城主以外)で剣士を150体倒す：100ルビー
・アイテム総数
1,000ルビー、友トレ玉満タン回復 15個、ドラゴンメダル 60枚
トロPチャージ増量キャンペーン
パワードスーツ・バクダンおやじ・チビグリ・グリーンドラゴンの全トロフィー獲得までに必要になる全トロフィーのトロPチャージ量が1.2倍になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350128/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
5月22日(金)メンテナンス後より、バクダンおやじのLv40解放やパワードスーツの虹バッジ追加を記念して、「育成強化ログインボーナス」や「育成強化バトルミッション」を開催いたします。ログボでは無料ごはん大盛り券などが、ミッションでは最大1,000ルビーなどが獲得可能！さらに「開発強化キャンペーン」なども開催し、「グリグリのアバたま」も復刻登場いたします。この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年5月22日(金)メンテナンス後 ～ 5月31日(日)18:59
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育成強化ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると無料ごはん大盛り券やシルバーパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個
2日目：友トレ玉満タン回復 5個
3日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
4日目：友トレ玉満タン回復 5個
5日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
8日目：友トレ玉満タン回復 5個
9日目：友トレ玉満タン回復 5個
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
友トレ玉満タン回復 30個、無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個、
無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個、
1人用シルバーパス 2枚、協力用シルバーパス 2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
育成強化バトルミッション
“1日リーグ・トロフィーを勝利する”などのミッションを達成すると、最大1,000ルビーなどを獲得できます。
■ミッションと報酬内容
ミッションを3個達成する：200ルビー
ミッションを8個達成する：500ルビー
1日リーグ・トロフィーを勝利する：友トレ玉満タン回復 5個
4日リーグ・トロフィーを勝利する：ドラゴンメダル 20枚
7日リーグ・トロフィーを勝利する：100ルビー
腕ONEスタジアムでバトルを5回する：友トレ玉満タン回復 5個
腕ONEスタジアムでバトルを10回する：ドラゴンメダル 20枚
腕ONEスタジアムでバトルを15回する：100ルビー
攻撃(レア城主以外)で剣士を50体倒す：友トレ玉満タン回復 5個
攻撃(レア城主以外で剣士を100体倒す：ドラゴンメダル 20枚
攻撃(レア城主以外)で剣士を150体倒す：100ルビー
・アイテム総数
1,000ルビー、友トレ玉満タン回復 15個、ドラゴンメダル 60枚
トロPチャージ増量キャンペーン
パワードスーツ・バクダンおやじ・チビグリ・グリーンドラゴンの全トロフィー獲得までに必要になる全トロフィーのトロPチャージ量が1.2倍になります。