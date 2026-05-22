「ミニカー ア ゴーゴー!!2026」出展。イベント限定商品「1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86)」販売!
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、5月24日(日) 幕張メッセにて開催される「ミニカー ア ゴーゴー!!2026」に出展いたします。会場ではイベント限定商品として、「1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原拓海 AND 茂木なつき（ドライバーフィギュア付ジオラマセット）」を販売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage2】
▲（写真左）藤原拓海と茂木なつきのフィギュア付き。
▲（写真中央）初登場の冬季使用ホイール！
▲（写真右）ディオラマシート付
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage4】
コミックVol.185「告白」より、雪の中で語り合う藤原拓海と茂木なつきの印象的なシーンを再現した、フィギュア付きジオラマセットとなっております。さらに、冬仕様ホイールを装着した特別仕様にもご注目ください。※ドア、ボンネット、リトラクタブルヘッドライト等の開閉ギミックはございません
【Hobby JAPANの1/64スケールとは】
1/18スケール、1/43スケール等ディスプレイモデルの製造・販売のノウハウを生かし、1/64スケールダイキャストモデルのコレクションに2019年度より本格的に参入。
【製品の特長】
1. 一度限りの限定モデル
2. 藤原拓海と茂木なつきのフィギュア付き
3. コレクションに最適な専用ブリスターパッケージ。専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOXが付属します。ブリスターパッケージのままでも、付属のコレクタブルBOXを使ってもOK?お好みに合わせたスタイルでコレクションをお楽しみいただけます。
【ミニカー ア ゴーゴー!!2026 出展情報】
【会場】幕張メッセ 展示ホール5・6
【開催時間】5月24日(日) 10:00～17:00
【品番 / 品名】
品番: HJDMD001E
品名: 「1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原拓海 AND 茂木なつき（ドライバーフィギュア付ジオラマセット）」
● 価格 ? 3,000円（税込）
● サイズ ? 1/64スケール（全長約7cm）
● ボディ材質 ? ダイキャスト製 塗装済み完成品
● パッケージ ? （W）140mm×（D）50mm×（H）195mm
● 対象年齢 ? 14才以上
● 企画・製造 ? 株式会社ホビージャパン
● 写真は試作品です。仕様は予告無く変更になる場合があります。
【製品に対するお問合せ】
株式会社ホビージャパン ホビー開発課
メールアドレス: support_hobby@hobbyjapan.co.jp
ホームページ: https://www.markmodels.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage2】
▲（写真左）藤原拓海と茂木なつきのフィギュア付き。
▲（写真中央）初登場の冬季使用ホイール！
▲（写真右）ディオラマシート付
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350117/images/bodyimage4】
コミックVol.185「告白」より、雪の中で語り合う藤原拓海と茂木なつきの印象的なシーンを再現した、フィギュア付きジオラマセットとなっております。さらに、冬仕様ホイールを装着した特別仕様にもご注目ください。※ドア、ボンネット、リトラクタブルヘッドライト等の開閉ギミックはございません
【Hobby JAPANの1/64スケールとは】
1/18スケール、1/43スケール等ディスプレイモデルの製造・販売のノウハウを生かし、1/64スケールダイキャストモデルのコレクションに2019年度より本格的に参入。
【製品の特長】
1. 一度限りの限定モデル
2. 藤原拓海と茂木なつきのフィギュア付き
3. コレクションに最適な専用ブリスターパッケージ。専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOXが付属します。ブリスターパッケージのままでも、付属のコレクタブルBOXを使ってもOK?お好みに合わせたスタイルでコレクションをお楽しみいただけます。
【ミニカー ア ゴーゴー!!2026 出展情報】
【会場】幕張メッセ 展示ホール5・6
【開催時間】5月24日(日) 10:00～17:00
【品番 / 品名】
品番: HJDMD001E
品名: 「1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原拓海 AND 茂木なつき（ドライバーフィギュア付ジオラマセット）」
● 価格 ? 3,000円（税込）
● サイズ ? 1/64スケール（全長約7cm）
● ボディ材質 ? ダイキャスト製 塗装済み完成品
● パッケージ ? （W）140mm×（D）50mm×（H）195mm
● 対象年齢 ? 14才以上
● 企画・製造 ? 株式会社ホビージャパン
● 写真は試作品です。仕様は予告無く変更になる場合があります。
【製品に対するお問合せ】
株式会社ホビージャパン ホビー開発課
メールアドレス: support_hobby@hobbyjapan.co.jp
ホームページ: https://www.markmodels.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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