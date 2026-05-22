SamsungとGoogleがインテリジェントアイウェアを正式公開

Gentle Monster、Warby Parkerとのパートナーシップにより開発されたAIと快適な装着感を

合わせ持った新しいインテリジェントアイウェアを実現

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）とGoogleは、2026年5月20日「Google I/O 2026」において、アイウェアパートナーであるGentle Monster、Warby Parkerとの共同開発による2つのプレミアムスタイルなインテリジェントアイウェア※１を発表しました。スマートフォンのコンパニオンデバイスとして設計されたこの新しいアイウェアは、一般的な形状でありながら音声操作でサポートを受けたり、スマートフォンとのシームレスな接続を可能にします。

※1 販売状況は、国や地域、市場によって異なります。本ドキュメントに記載されているすべての機能、特徴、仕様、およびその他の製品情報（製品特徴、設計、構成部品、性能、入手可能性、機能などを含みますが、これらに限定されません）は、予告なく変更される場合があります。









▲ Gentle Monster、Warby Parkerによるプレミアムな２種類のインテリジェントアイウェアデザイン

アイウェアパートナー各社との共同開発により誕生した本製品は、画期的なAI機能と快適な付け心地、そして優れたデザイン性を兼ね備え、Samsungが培ってきたトップクラスの最先端プロダクト技術とハードウェアエンジニアリング、GoogleのAI技術、そして高級感のあるアイウェアデザインが見事に融合しています。各アイウェアブランドは、それぞれ独自のデザイン手法を製品に盛り込んでいます。ファッションアイウェアの分野で確固たる地位を築いてきたGentle Monsterは、大胆なシグネチャー美学を体現するスタイルを、一方Warby Parkerは洗練された時代を超越したデザインをそれぞれ披露しました。

ユーザーに寄り添ってリアルタイムで世界を理解するように設計された本製品は、視線を前に向けたまま、ハンズフリーで日常生活をサポートします。例えば、ユーザーはGeminiに音声でルートを尋ねるだけでナビ機能を使ったり、いつも歩くルートの近くにあるおすすめのカフェなど、自分にぴったりのパーソナライズされた提案を受け取ったり、さらにテイクアウトの注文までできます。また、重要なテキストメッセージの要約通知を受け取ったり、カレンダーにイベントを追加することもできます。その他の機能としては、話者の声に合わせた音声によるリアルタイム通訳や、ユーザーの視界内にあるメニューや看板などのテキストを翻訳する機能などがあります。Samsung Galaxyエコシステム内でシームレスに動作するこのデバイスは、ユーザーがスマートフォンを取り出すことなく日常のタスクを簡単にこなしたり、手軽に写真を撮影するのに役立ちます。





▲ Gentle Monsterの大胆なシグネチャー美学と

Warby Parkerの洗練された時代を超越したスタイルがデザインに反映されている。

サムスン電子副社長兼MX（モバイルエクスペリエンス）事業部カスタマーエクスペリエンス室長Jay Kimは、「このインテリジェントアイウェアは、Samsungが掲げるAIビジョンの重要な一歩です。この新しいAIフォームファクターにより、Samsung Galaxyデバイスのエコシステムをさらに拡大、各デバイスがそれぞれの形状に最適且つ独自のAI体験が提供できるよう最適化されています。」と述べました。

Google Android XR担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのShahram Izadi氏は、「インテリジェントアイウェアはAIを日常生活でより便利で身近なものにするという、Samsungとの共通ビジョンにおける力強い前進です。GoogleのAIとAndroidエコシステムの強み、Samsungのモバイルハードウェアにおけるリーダーシップ、そしてGentle MonsterとWarby Parkerのプレミアムデザインを組み合わせることで、ユーザーはこれまでよりハンズフリーの自然な状態で、それぞれの連携を保ちながらファッショナブルなスタイルを維持できます。」と語りました。

Gentle Monster創業者兼CEOのHankook Kim氏は、「インテリジェントアイウェアは、技術的に高度なだけでなく、使う人の感情や個性を表現できるものでなければなりません。私たちのビジョンは大胆で美しく、人間味あふれる方法でファッションとテクノロジーを融合させることでした。Gentle Monsterの革新的なデザインアイデンティティが、SamsungとGoogleとともに、インテリジェントアイウェアの新時代へと導きます。」と述べました。

Warby Parkerの共同創業者兼共同CEOのDave Gilboa氏は、「アイウェアは非常にパーソナルなアイテムです。だからこそ、人々が毎日身につけるフレームに先進技術を組み込む際には、あらゆるディテールが重要になります。私たちのインテリジェントアイウェアは、直感的な操作性を追求し、Warby Parkerならではのデザインに精密な光学性能と卓越した快適性を組み合わせることで、目の前の瞬間に集中できるよう設計されています。」と話しました。

インテリジェントアイウェア初のコレクションは今秋、一部の市場での発売予定を予定しており、詳細は数ヶ月以内に改めて発表する予定です。

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