家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：滝川 将幸)は、空気循環、換気、部屋干し、涼感サポートまで1台でこなす多機能サーキュレーター「DCサーキュレーター」(型番：YKT-DCL1842HFR(K))を2026年5月中旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。





多機能搭載DCサーキュレーターYKT-DCL1842HFR





本製品は最大約360度の左右首振と上下首振を組み合わせることで、広範囲に風を届ける3D首振ができることが最大の特長です。一般的なサーキュレーターのように一定方向へ送風するだけでなく、部屋全体の空気を立体的にかき混ぜることで、冷暖房効率の向上や室内の空気循環をスムーズに行えます。

左右首振は60度・180度・360度の3段階から選べるため、広い範囲へしっかり風を届けたい時はもちろん、弱めの風で自分の周辺だけに風を当てる“扇風機ライク”な使い方にも対応します。12段階の風量調整でより好みに近い風を送風できます。

また単なる送風機ではなく、暮らしのシーンに合わせて自動で動く多機能なモードも、本製品のもう一つの特長です。









■主な特徴

1. 左右首振は60度・180度・360度の3段階、上下首振を左右首振と合わせると3D首振に

2. 温度センサー機能で体感が快適に

3. 部屋干しモードで首振と風量を一度に設定

4. 換気モードで10分間強力換気









■「3D首振」 約360度左右首振・上下首振を組み合わせた「3D首振」機能で部屋全体をカバー

・左右の首振角度は3段階から選択可能です。

60度 ：デスク前など特定のスペースにピンポイントに風を届けたいときに。

180度：リビングやダイニングなど、横長の空間全体に風を行き渡らせるのに最適。

360度：部屋の中央に置いて全方位に送風。冷暖房と組み合わせた空気循環に威力を発揮。





・真上も向く上下首振は、空気循環のほか階段や吹き抜けのある住宅にも有効です。

左右首振と上下首振と同時稼働させると立体的な「3D首振」となり、広範囲に風を届けることが可能です。

冷房時には床にたまった冷気を循環させ、暖房使用時には天井に向けて送風することで上部にたまった暖気を室内全体に拡散させる効果が期待できます。この首振ボタンは本体、リモコン共に独立したタイプで、直感的に操作しやすいのも特徴の1つです。





左右首振は60度・180度・360度の3段階





■「温度センサー」で室温に合わせて、風量を自動でコントロール

温度センサーは、お好みの室温と風量の時に設定すると、室温をリアルタイムで検知して風量を自動で調整。温度が1℃上昇するごとに風量を1段階強め、1℃下がるごとに1段階弱めて運転します。たとえば室温30℃・風量6でセンサー運転を開始した場合、室温が31℃になれば風量7、29℃になれば風量5へと自動調整されます。エアコンと併用して使用している際に、こまめな手動操作なしに快適な環境を維持できる実用的な機能で、「夜中に冷えすぎて目が覚める」「昼間、気温が上るたびに風量を調整」といった不満を解消し、常に「ちょうどいい」が続く、“ストレスフリーな環境”を提供します。





温度センサー機能で体感が快適に





■「部屋干しモード」で衣類の乾燥と生乾き臭対策をまとめてサポート

梅雨時や防犯対策など、室内干しが増える現代のライフスタイルに対応した「部屋干しモード」を搭載しています。

このモードは、まず風量12(最大)で2時間運転し、その後風量6に切り替えて継続運転します。また、運転時に上下左右の首振が自動でオンになり、洗濯物の下から満遍なく風を当てることで乾燥を均一に促し、生乾き臭の原因となる長時間の室内干しを時短できます。

(洗濯物の種類や量、季節によって部屋干しにかかる時間は異なります。)





部屋干しモードで首振と風量を一度に設定





■「換気モード」で10分間の集中換気

換気モードでは、通常運転よりもモーターの回転数を高め、より強力な風量で10分間の換気運転を行います。窓を開けた際の空気の入れ替えをより効率的にサポートしたいときや、調理後・来客後などの空気の入れ替えをスムーズに行いたいシーンなど、日常的な空気リフレッシュとして手軽にご活用いただけます。

また、10分間の換気運転終了後は自動的に換気前の風量に戻るため、換気後も手動で設定し直す必要がありません。なお、首振をさせながらの換気運転も可能です。





換気モードで10分間強力換気





■充実のタイマー機能と「8時間自動オフ」でつけっぱなしの心配も無用

切タイマー・入タイマーともに1時間から8時間までの設定ができます。最後に操作してから8時間が経過すると自動的に運転を停止する「8時間自動オフタイマー」を標準搭載し、切り忘れによる無駄な電力消費を防ぐとともに、安全面にも配慮した設計となっています。









■夏場の長時間使用でも、DCモーターの採用により効率的な運転を実現

最大消費電力16Wでの運転時でも、1日8時間・30日間使用した場合の電気代の目安は約119円(電力料金目安単価1kWh＝31円で計算)ほどで、電気代を気にせず使い続けられます。









■本体後部の収納スペースに格納できるリモコン付き

快適な操作ができるうえ紛失の心配もありません。本体カラーはマットな質感のブラック。シンプルでスタイリッシュな外観は、リビング・寝室・書斎など、どんな空間にも違和感なくなじみます。





首振も風量も独立ボタンで操作しやすい





■製品詳細

商品名 ： DCサーキュレーター

型番 ： YKT-DCL1842HFR(K)

カラー ： ブラック

JANコード ： 4979966574497

サイズ ： W22×D25×H40.1cm

質量 ： 約1.8kg

電源コード長： 約1.6m

電源 ： AC100V 50/60Hz

消費電力 ： 16W(50/60Hz共通)

風量 ： 12段階

機能 ： 温度センサー、換気モード、部屋干しモード、風量12段階、

左右首振3段階(60度・180度・360度)、上下首振、3D首振、

切タイマー(1/2/3/8時間)、入タイマー(1/2/3/8時間)、

8時間自動オフタイマー

生産国 ： 中国

希望小売価格： 10,800円(税込)









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。