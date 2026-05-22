ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、飯田洋輔にとって初となるフルオーケストラコンサート【billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-】について、京都公演のゲストアーティストとして、佐野正幸の出演が決定したことを発表した。





佐野は劇団四季時代を飯田とともに歩み、『オペラ座の怪人』の怪人役や『美女と野獣』のビースト役などを長年務めてきた。かつて同じ役柄を務めた二人が、フルオーケストラをバックに同じステージに立つ、特別な共演となる。





また、すでに発表されている東京公演のゲスト・新妻聖子に加え、佐野とのデュエット曲も一部公開。東京と京都でそれぞれの個性と歌声が響き合う、ここでしか体感できない華やかなステージが期待される。





チケットは現在一般発売中。





◎新妻聖子コメント

飯田さんとは同じコンサートに居合わせた事があるものの、一緒に歌うのは今回が初めて。『次は必ずデュエットを』と交わした約束がこんなに早く実現するとは。“教授”とお呼びしたくなる誠実なお人柄そのままに、義理堅いお方です。ご一緒できるのを心から楽しみにしております。





◎佐野正幸コメント

公演開催おめでとうございます。

四季在団中は、同じ役でしたので、一緒に舞台に立つ事は、ありませんでした。劇団卒業後、初の共演で飯田さんと一緒に歌う事が実現して本当に嬉しく思います。ありがとうございます。





◎上演予定曲

＜飯田洋輔×新妻聖子＞（東京公演）

「Beauty and the Beast」（『美女と野獣』より）





＜飯田洋輔×佐野正幸＞（京都公演）

「The Music of the Night」（『オペラ座の怪人』より）





◎公演情報

billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-

［読み］MAESTOSO：マエストーゾ





＜開催日時・会場＞

【東京】2026年7月3日（金） 東京芸術劇場 コンサートホール 開場 17:30 開演 18:30

【京都】2026年8月8日（土） 京都コンサートホール 大ホール 開場 17:00 開演 18:00





＜出演＞

飯田洋輔

ゲスト：【東京】新妻聖子 【京都】佐野正幸

指揮：高井優希

管弦楽：【東京】東京フィルハーモニー交響楽団 【京都】大阪交響楽団





＜編曲監修＞

山下康介





＜チケット＞

S席15,000円（完売）、A席13,000円、B席11,000円（全席指定・税込）

一般発売中





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/yosukeiida2026





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

協賛：【京都】大和ハウス工業株式会社

後援：米国ビルボード、【東京】TOKYO FM、【京都】FM大阪





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様はチケットを購入・発券の上、下記お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）





＜公演に関するお問合せ＞

サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日 12:00～15:00/土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/599691/att_599691_1.pdf









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





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