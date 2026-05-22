バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『CSMグロンギベルト ゲドルード』(34,100円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年5月22日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000250756/?rt=pr





CSMグロンギベルト ゲドルード





■商品説明

『仮面ライダークウガ』に登場する敵怪人、グロンギが使用するベルト「ゲドルード」を、大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)シリーズより商品化いたします。





各集団バックルは、特徴的な表面の凹凸や汚し塗装を再現しております。ゲゲルリングは前期形状、後期形状でパーツ流用をせずに、それぞれの固有造形を再現、また大部分にクリアパーツを使用することで、劇中に近しい外観となっています。





また、音声ギミックに関しては各集団バックルをベースバックルが個別認識する機能を搭載。本体上部の3つのボタンを押すことで、「怪人体への変身音」や各怪人の固有攻撃音、爆散音などが発動します。





さらに、『仮面ライダークウガ』の世界観を表現する要素であるグロンギ語を新規収録。

加えて、リント語の台詞も収録しています。

収録音声は総勢11名、約160種となっており、グロンギ怪人同士の会話を再現することができます。

また、劇中で印象的なBGMを全6曲収録しており、劇中効果音や台詞と合わせたなりきり遊びが楽しめます。





「CSM変身ベルト アークルver.25th( https://p-bandai.jp/item/item-1000234050/?rt=pr )」(予約受付終了)と合わせて、『仮面ライダークウガ』の世界観を存分にお楽しみください。





※「CSM変身ベルト アークルver.25th( https://p-bandai.jp/item/item-1000234050/?rt=pr )」(予約受付終了)の早期購入者*特典として、「CSMグロンギベルト ゲドルード」1,000円OFFクーポンを発行済です。マイページより、ご確認ください。

*2025年10月13日23:59迄にご購入いただいたお客様





CSMグロンギベルト ゲドルード





CSMグロンギベルト ゲドルード(使用イメージ)









■商品概要

・商品名 ：CSMグロンギベルト ゲドルード

( https://p-bandai.jp/item/item-1000250756/?rt=pr )

・価格 ：34,100円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：ベースバックル…1

各バックル…5

(ン集団バックル、ズ集団バックル、メ集団バックル、

ゴ集団バックル、ラ集団バックル)

ゲゲルリング(前期形状)…1

ゲゲルリング(後期形状)…1

ゲゲルリング補助パーツ…2

ベルト帯…2

・商品サイズ：ン集団バックル…H約135mm×W約175mm×D約20mm

ズ・メ・ゴ・ラ集団バックル

…各H約110mm×W約135mm×D約20mm

(胴回りサイズ：約73cm～約90cm)

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年5月22日(金)16時～2026年8月16日(日)23時予定

・商品お届け：2026年11月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)石森プロ・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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