中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区 代表取締役社長：佐久間 功)は、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF(ドドゴルフ)」の5号店として、「DODO GOLF北与野北口店」(埼玉県さいたま市中央区)を2026年5月22日(金)にオープンいたしました。





DODO GOLF北与野北口店

DODO GOLF北与野北口店入口





DODO GOLF( https://dodogolf.golfdo.com/ )は、ゴルファーの自主練習「コソ練(こっそり練習)」をサポートする無人インドアゴルフ練習場で、最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ、本気で練習を行っていただくことをコンセプトとしております。





DODO GOLFの5号店であり、さいたま市内で4店舗目となるDODO GOLF北与野北口店は、JR北与野駅から徒歩2分、さいたま新都心駅からも徒歩圏内という好立地にあり、また周辺の人口や高所得者は増加傾向にあると推測され、ゴルフとの親和性において非常に期待のもてる地域であるとも言えます。





店舗はDODO GOLFの基本形体である完全個室型ブースにDODO GOLF仕様のゴルフシミュレーターを設置し、DODO GOLF初のパター練習グリーンや、会員様が自由にご利用いただけるセルフホワイトニング機器(注)を設置しております。

なお、他店と同様に完全に無人での運営となりますが、万が一の際は専任スタッフが対応いたしますので、安心してご利用いただけます。

(注)セルフホワイトニングは6月上旬スタートの予定です。









■店舗概要

名称 ： DODO GOLF北与野北口店

所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-6-1

シティタワーさいたま新都心1F

打席 ： 2打席(ゴルフシミュレーター付個室、予約制)

営業時間 ： 24時間、年中無休

駐車場 ： なし

会員登録・予約ページ： https://dodogolf-golfdo.hacomono.jp/reserve

お問合せ ： https://dodogolf.golfdo.com/contact





シミュレーションゴルフ

パター練習グリーン

セルフホワイトニング









■アクセス

JR埼京線「北与野駅」より徒歩2分

JR京浜東北線「さいたま新都心駅」より徒歩10分

首都高速埼玉新都心線「新都心IC」より車で約2分





DODO GOLF北与野北口店アクセス









■ゴルフドゥ！

全国に69店舗(2026年4月30日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。









■当社概要

商号 ： 株式会社ゴルフ・ドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 佐久間 功

所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1

設立 ： 2000年4月

事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店および

同フランチャイズチェーンの本部運営、

無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営

資本金 ： 5億1,583万円

URL ： https://www.golfdo.co.jp/