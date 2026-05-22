株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、16歳以上であれば免許不要で運転可能な車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に該当する、4輪電動車『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』の販売を開始しました。 免許返納後の高齢者の移動課題や、物流・工場・農業分野における運搬作業の効率化という2つの社会課題を背景に開発された本製品は、積載機能を備えた新しいカテゴリーの電動車両です。

■高齢者と現場のニーズから生まれた新型四輪電動モビリティ

日本の高齢化に伴い、運転免許の自主返納が増加しており、免許返納後の日常的な移動手段の確保が課題となっています。また、物流業界に加え、工場や農業、施設管理などの各分野においても人手不足が深刻化しており、構内移動や短距離運搬の効率化が求められています。 こうした状況を受け、当社は誰でも扱いやすく、移動と運搬の両方に対応できる車両として本製品を開発いたしました。

■ 特定小型原付について

特定小型原動機付自転車（特定小型原付）は、2023年の道路交通法改正により新設された車両区分です。 主な特徴は以下の通りです。 ・公道走行可能 ・16歳以上であれば免許不要で運転可能 ・最高速度20km/h（歩道走行時は6km/h） ・ナンバープレート取得および自賠責保険加入が必要 ・ヘルメットは努力義務（着用推奨） 詳細については、警察庁の公式ページをご確認ください。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html なお、本製品は国土交通省の性能等確認制度への申請に向けて準備を進めており、2026年5月末の取得を目標としています。

■安定性と積載性を両立した“運べる4輪EV”

『ブレイズ イーカーゴ』は、特定小型原付の特長である16歳以上であれば免許不要という利便性に加え、4輪構造による高い安定性を備えています。 最大30kg積載可能な大容量の荷台を搭載している点が特長であり、これまでの電動モビリティにはなかった“運ぶこと”を前提とした設計となっています。

地上高約550mmの低床荷台には最大30kgの積載が可能。買い物かごであれば2個分置くことができ、近所の買い物から工場内の資材運搬まで対応します。

コンパクトな車体設計（全長1,900mm × 全幅600mm）により、通常の乗用車1台分のスペースに4台分を収めることが可能で、都市部の限られた駐車スペースにも対応できます。

500Wモーターは勾配17度の登坂能力を持ち、航続距離はバッテリー1個で約50km、オプションの追加バッテリーにより、最大約100kmの拡張が可能です。 バッテリーは本体から取り外して充電できるほか、車体に装着したまま家庭用コンセントから充電できます。電気で走行するため、ガソリンやエンジンオイルを必要とせず、近年の燃料価格の高騰の影響を受けにくい点も特長です。

■安全面と使いやすさを重視した機能

起動時の自動ロック機能により不意の誤操作を防止するとともに、バック機能も装備しています。座席位置は体格に合わせて調整可能で、幅広い年齢層が快適に運転できます。

また、安全面にも配慮し、駐車時に車体をしっかり固定できるサイドブレーキを装備しています。 さらに、鍵を差し込む必要がなく、専用のNFCチップをモニターにかざすだけで電源のオン・オフができる仕組みを採用しており、操作が簡単でわかりやすいです。

■導入しやすい購入プランと複数台割引

『ブレイズ イーカーゴ』は、月々8,500円からの分割購入に対応しており、初期費用の負担を抑えながら導入が可能です。個人利用から法人導入まで、幅広いニーズに柔軟に対応します。 【分割購入の概要】 ・支払方法：ショッピングクレジット（分割払い） ・車体価格：税別 498,000円（税込 547,800円） ・支払回数：最大84回 ・お支払い例（84回払い）：初回 11,679円／2回目以降 月々8,500円 ※支払金額は分割回数や条件により異なります。

また、複数台導入時の割引として、 ・ペア割 ：2台同時購入で5％割引（1台あたり520,410円／税込） ・法人割4：4台同時購入で10％割引（1台あたり493,020円／税込） を用意しており、業務用途はもちろん、家族での利用など複数台購入にも対応しています。

カラーはオリーブ、ブラック、ホワイトの3色を展開しており、法人導入時には、コーポレートカラーへのカスタマイズにも対応可能です。

■ 多用途で活用可能な「小さな軽トラ」というポジション

本製品は、「小型・安定性・積載性」を兼ね備えた構造により、いわば“小さな軽トラ”としての役割を担います。 想定される主な用途は以下の通りです。 ・日 常 生 活 ：買い物や近距離移動 ・物流 / 工場：構内移動および資材運搬 ・農 業：収穫物・資材・耕具の搬送 ・施 設：巡回や広域敷地内の移動 ・キャンプ場：荷物の運搬やサイト間の移動 ・ゴ ル フ 場 ：コース内の移動および備品の運搬 特に、従来のセニアカーでは不足していた積載性と移動範囲に対応することで、高齢者にとっての新たな移動手段としても活用が期待されます。

■ 充実の保証制度

本製品には以下の保証が付帯しています。 ・保証期間：1年間（走行距離3,000km以内） ・保証対象：フレーム／バッテリー／ACアダプター／モーター／コンピューター／灯火類／モニター／スロットルグリップ／ホーン／その他機械式部品 また、消耗品についても国内で保管しているため、万が一トラブルが発生した場合でも迅速な対応が可能であり、安心してご利用いただける体制を整えています。

■商品概要

商 品 名：BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ） 販 売 価 格 ：税別498,000円（税込547,800円） お届け予定：2026年9月 車 両 区 分 ：特定小型原動機付自転車 定 格 出 力 ：0.5kW 航 続 距 離 ：約50km（バッテリー1本あたりの場合） 最大積載量：30kg 登 坂 能 力 ：勾配17°（約31%） 車 両 重 量 ：約100kg サ イ ズ：全長1,900mm × 全幅600mm × 全高1,260mm カ ラー：オリーブ、ブラック、ホワイト 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/ 購入ページ：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000684

▼商品に関するお問い合わせはこちら https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/

〈注意事項〉 ・現在開発中の商品のため、外観・仕様・カラーおよびお届け時期が変更となる場合がございます。ご了承の上、ご購入いただきますようお願いします。 ・外観が似た商品が存在する場合がありますので、ご検討・ご購入の際は商品内容をご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。 ・配送費用は、都道府県により異なります。（本社まで車両の引き取りが可能な場合、配送費用は不要となります）

■会社概要

株式会社ブレイズは2017年の電動バイク販売開始以来、電動モビリティメーカーのパイオニアとして様々な商品を提供してきました。累計販売台数は1万台を超え、全国の取扱店舗は700拠点以上です。「世の中にワクワクを届けること」をモットーに、新たな生活・新たな市場の創造に取り組んでいます。 所在地：愛知県名古屋市中村区本陣通2-30 代表取締役：市川秀幸 電話番号：052-414-5527 メール：center@blaze-inc.co.jp コーポレートサイト：https://www.blaze-inc.co.jp/ 商品ポータルサイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/ ---