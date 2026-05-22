淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」にて数量限定で販売しておりました「ナルト仙人モードマント付きプレミアムチケット」が、ご好評につき完売しておりました。 しかし、その後も多くのお客様より再販を望むお声をいただき、この度5月30日（土）より常設チケットとして再販売することが決定いたしました。「ナルト仙人モードマント」は、忍里でしか手に入れることができない超限定のスぺシャルグッズです。これを身に着ければ、立体迷路「天の巻」・ミッションラリー「地の巻」はもちろん、追加の特別任務も、仙人モード気分でお楽しみいただけること間違いなし！

うずまきナルトファンの皆様、このチャンスを逃さず「ナルト仙人モードマント付きプレミアムチケット」を手に入れて、忍の世界に没入しよう！

■「NARUTO＆BORUTO 忍里」 ナルト仙人モードマント付きプレミアムチケット再販

実施期間：2026年5月30日（土）より 内容： うずまきナルトが仙人モードになった際に身に着けている“マント”と“巻物”をモチーフにしたオリジナルグッズが付いたプレミアムチケットを常設チケットとして再販売いたします。 尚、本チケットでは、立体迷路「天の巻」・ミッションラリー「地の巻」、特別任務を体験することが可能です。 料金： 大人／24,800円（税込）～、小人／23,100円（税込）～ URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約２８個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ