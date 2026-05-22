1000本LIVE PROJECT挑戦中！！

TikTok・Instagramリールを中心に拡散、“ファン参加型”で加速する新世代アイドルプロジェクト 株式会社アデッソ（所在地：東京都）は、「NielloPierrot‐ニエロピエロ-」3人組ダークストリート系アイドルユニットの関連UGC（ユーザー生成コンテンツ）およびショート動画の総再生数が10万回を突破したことをお知らせいたします。

UGC＆ショート動画総再生数10万回突破！

https://www.tunecore.co.jp/artists/NielloPierrot?lang=ja

「気づいたらまた再生してる」 「ライブで暴れたくなる」 「世界観が唯一無二すぎる」 そんなコメントが続出し、UGC（ユーザー投稿）＆ショート動画総再生数はついに10万回を突破！！ 重低音×感情をえぐるメロディ、 退廃的で美しい“ダークストリート”の世界観、 そしてライブで爆発する熱量――。 NielloPierrotは、“ただ可愛いだけじゃない” 新時代のアイドル像を武器に、コアファンを急速に拡大中。 「NielloPierrot‐ニエロピエロ-」は、 ・歌姫ボーカル ・パフォーマンスアーティスト ・一輪車世界選手権1位の女性パフォーマー という異色構成で活動中。 “観るアイドル”だけではなく、“参加して楽しむアイドル”として、ショート動画文化との親和性を強めながら、新しいアイドルカルチャーを発信しています。 また、今回のマイルストーン達成を記念し、TuneCore Japanの「#TuneCoreアーティストマイルストーン」企画にも参加。SNSではファンと共に達成を祝う投稿も展開しています。 今後も「NielloPierrot‐ニエロピエロ-」は、世界観のある楽曲、ライブ活動、SNS企画を通じて、“世界へ広がるダークポップアイドル”としてさらなる展開を目指してまいります。 【NielloPierrot Official】 TikTok・Instagram・YouTube・各種サブスクにて配信中 【関連ハッシュタグ】 #NielloPierrot #ニエロピエロ #TuneCoreアーティストマイルストーン #UGC #ショート動画 #TikTok #アイドル

「1000 本 LIVE PROJECT」

このプロジェクトでは、1年間で合計1000本以上の音楽ライブをTikTokで毎日生配信。ファンとリアルタイムでつながる「今この瞬間」の音楽体験を追求します。 ▪配信期間：2025年9月1日～2026年8月31日 ▪配信プラットフォーム：TikTok（@niellopierrot） ▪目標：1年間で1000本以上の音楽ライブを達成 ■ 配信内容（一部予定） • 楽曲パフォーマンス配信（歌・ダンス・一輪車）：新曲や代表曲を毎回全力でフルパフォーマンス！ • メンバー別ソロ回＆ユニット回：歌姫ソロ、異色ユニット、日替わりで表情が変わる！ • リクエスト型ライブ：視聴者からのリクエストにリアルタイムで応える「あなたのライブ」。 • バックステージ配信：メイク・リハ・衣装選びまで、舞台裏の素顔も大公開。 • ファン参加型ダンスチャレンジ：振付動画を見ながら一緒に踊ろう！フォロワー参加型の企画も随時実施。 • 記念日・季節イベントライブ：ハロウィン、クリスマス、お正月、そしてメンバーの誕生日ライブも！ • 重大発表＆サプライズライブ：新曲リリースやグッズ解禁など、発表の場はライブで最速！ • 歌×ゲーム実況MIX回：歌いながらゲーム!? カオスなバラエティ回も計画中。 • リアルタイムRemixライブ：DJ風ノンストップ配信で、コメントを音楽に変えるセッションも！ ■「NielloPierrot‐ニエロピエロ-」からのメッセージ 「TikTok は“見られる場所”から“響き合う場所”へ。」 「NielloPierrot‐ニエロピエロ-」は、毎日のライブで“あなた”と出会い、音楽でつながることを約束しま す。 この挑戦は、あなたの応援で完結する。 次にバズるのは、あなたの「推し」かもしれない。TikTokで待ってる。 【本件に関するお問い合わせ】 株式会社アデッソ 広報部 Mail：info@adessonet.co.jp Web：https://adessonet.co.jp X（旧Twitter）：@NielloPierrot ▼NielloPierrot 公式 TikTok

『NielloPierrot-ニエロピエロ-』について

https://www.tiktok.com/@niellopierrotYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=rE_55KGa9I0YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=U7_7TNGTJKMYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=CLA6klCiMZk

「ピエロの笑顔で塗り替える、黒金の世界」をコンセプトに活動する3人組ボーカル＆パフォーマーユニット。個性溢れるメンバーたちが奏でる音とダンスで、国内外のファンを魅了中！ ◎これまでのリリース楽曲◎ 第1弾『君と僕の1センチ』https://linkco.re/EV5ufEXa -友達以上恋人未満のもどかしい距離を、キュンとくるメロディに乗せた胸キュンソング。 第2弾『SweetなTime』https://linkco.re/trdqDfcR -スイーツパーティーをテーマにしたキュートな歌詞とポップなダンスビート、甘く爽やかなポップチューン。 第3弾『夜明け』https://linkco.re/TBTpt9ze -辛い夜を乗り越えた先に待つ新しい未来を信じる、力強くも切ないエモーショナルな一曲。 第4弾『女の子』https://linkco.re/dPZ5fMR4?lang=ja -揺れる想いと秘めた願いを抱えながらも、未来へ向かって走り出す女の子の姿を描いた応援ソング。 第5弾『ハジケロ』https://linkco.re/sEeAxh8p -未来への希望と前向きなエネルギーを詰め込んだ、アップテンポな楽 曲、聴く人すべての背中を押す、元気いっぱいの応援ソングです 第6弾『魔女たちはみんな』https://linkco.re/H5Ax08PT -“可愛くあれ”という呪いを受けた魔法少女たちの狂気と幻想を描いた、ダークで退廃的な世界観のバラード。仮想現実に生きる魔女たちの儚さと強さを織り交ぜた一曲です。 第7弾『パラパラナ』https://linkco.re/6TraRG9D エレクトロ×ロックを基調としたハイテンションなパーティーチューン。 疾走感あるビートと中毒性のあるフレーズが交錯する、NielloPierrot流“ダンスアンセム”です。 第8弾『太陽の下で踊ろう』https://linkco.re/BNVcSaMQ この夏、あなたと一緒に特別な瞬間を分かち合いたい。そんな想いを込めた、爽やかで力強い1曲です 第9弾『雷鳴の中で踊る』https://linkco.re/3stFQRaU 雷鳴と暗闇を切り裂いて進む少女の姿を描いたエネルギッシュなダンスロック。重厚なビートとスピード感あふれるメロディ、詩的で激しいリリックが交錯し、ライブパフォーマンス映えする“闇と光の美学”を体現した1曲です。 第10弾『熱だるま天国』https://linkco.re/rNTbueq7?lang=ja “熱が止まらない”ような衝動と、日常に渦巻く苛立ちをポップに昇華した、疾走感あふれるロックチューン!! 第11弾『さよならのフィルム』https://linkco.re/dpsaUa6f 悲しみと記憶をフィルムに重ね合わせた、心に鋭く突き刺さるロックナンバー。 第12弾『チェリーソーダ』https://linkco.re/3qTGVzNR “平凡な日々の中にある確かな輝き” をテーマにしたポップソング。 その他楽曲：『涙の痕跡（Traces of Tears）』https://linkco.re/zdZt048p ◎information◎ 『NielloPierrot-ニエロピエロ-』は、2025年3月28日に初のワンマンライブを四谷Lotusで開催し、大成功を収めた。今後も各地でのライブ出演が予定され。最新情報は公式ウェブサイトやSNSで随時新中！ 海外展開も引き続き注目！ 3月：上海『Star2U Idol Fes.Vol.25』大成功 6月：台湾遠征（6/5～6/8）熱狂のステージ！ 今後の主な出演予定 ・5月24日（日）KMAパラダイスホール(国立音楽院) ・6月7日（日）場所未定 最新情報は公式SNSでチェック！ ＜公式SNS＞ Ｘ：https://twitter.com/NielloPierrot instagram：https://www.instagram.com/niellopierrot/ tiktok：https://www.tiktok.com/@niellopierrot SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/r/himitsuhimitsu HP：https://adessonet.co.jp/works/niellopierrot/ 【メンバー】 ＜リーダー＆ヴォーカル＞ ☆三咲じゅな（みさきじゅな） 9月8日生まれ 趣味：食べること 特技：ピアノ Ｘ：https://twitter.com/misaki_juna1236 instagram：https://www.instagram.com/misaki_juna/ ☆Tiktok：https://www.tiktok.com/@me._.you34 ☆HP：https://adessonet.co.jp/works/misaki-juna/ ＜一輪車パフォーマー＞ ☆茅乃碧依（かやのあおい） 5月14日生まれ 趣味特技 ：一輪車、ロードバイク 公益財団法人日本一輪車協会公認インストラクター ☆Tiktok：https://www.tiktok.com/@aoiiiii_kyn0514 ☆Ｘ：https://twitter.com/aoiiiii_kyn0514 ☆instagram：https://www.instagram.com/aoiiiii_kyn0514 ☆HP：https://adessonet.co.jp/works/kayano-aoi/ ＜振付＆ダンスパフォーマー＞ ☆嶋谷綺沙（しまやきずな） 10月21日生まれ 趣味 ：プーさんとお話 特技：ダンス（歴12年：Hiphop、Jazz、GirlsHiphop、ロック） Legend TOKYO 審査員特別賞、Birthday準優勝、CCC 優勝 ☆Ｘ：https://twitter.com/gekidana_kizuna ☆instagram：https://www.instagram.com/gekidana_kizuna/ ☆Tiktok：https://www.tiktok.com/@gekidana_kizuna ☆HP：https://adessonet.co.jp/works/shimaya-kizuna/

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