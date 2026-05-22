東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪市）は、公式ホームページ内コンテンツ「暮らしのアイデア」にて、「ポイント解説！お弁当傷み対策委員会」コラムを2026年4月に公開しました。 気温の上昇とともに気になり始める、お弁当の「傷み」。本コラムでは、食中毒の基礎知識をはじめ、日々のお弁当作りで実践しやす傷み（いたみ）対策のポイントや簡単レシピ、便利アイテムをご紹介しています。 URL:https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10390/

https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10390/

夏に向けて気になる「お弁当の傷み」に注目

近年は春先から気温が高くなる日も多く、夏本番前からお弁当の衛生管理に注意が必要です。 コラムでは、「お弁当が傷む原因」や、食中毒予防の大原則である 「つけない」「ふやさない」「やっつける」 の3つのポイントを軸に解説し、家庭でできる基本対策を整理しています。

乾物を活用した汁気対策レシピを紹介

お弁当が傷みやすくなる要因のひとつが「水分」。 コラムでは、余分な水分を吸収してくれる乾物を活用した汁気対策レシピとして、 「削り節風味のナポリタン」 「さつまいものレモン煮ごま風味」 など、手軽に作れてお弁当に取り入れやすいレシピを紹介しています。 汁気を抑えながら、うま味や風味をプラスできる点が特長です。

水分を吸いとるカップや・抗菌シートでお弁当の安心感をプラス

傷み対策をサポートするアイテムとして、 4月にリニューアルした「汁も油も吸いとるカップ」シリーズや、 1枚入れるだけでお弁当全体に抗菌効果が広がる「抗菌ひろがるシート」も紹介。 「汁も油も吸いとるカップ」 ・吸液層とPETフィルムの二層構造で汁・油をしっかり吸収 ・深さアップや電子レンジ対応など、使いやすさを向上 「抗菌ひろがるシート」 ・接触面だけでなく、お弁当全体に効果が広がる拡散型抗菌シート など、夏場のお弁当作りを支える工夫を具体的に解説しています。

保冷剤代わりにも使える「溶けないアイス」レシピ

さらに、保冷剤代わりとして使えるデザートレシピとして 「溶けないミルクアイス」をご紹介。 寒天を使用しているため、溶けても水っぽくならず、 お弁当の温度対策とデザートを兼ねたアイデアレシピとなっています。

公式サイト「暮らしのアイデア」について

「暮らしのアイデア」では、毎日の家事や料理を少しラクに、快適にするためのヒントやアイデア、レシピ、商品活用法を発信しています。

会社概要

https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10390/

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/