株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長 堀川 大地）が運営する「豚骨まぜそば KOZOU +」（KOZOUプラス）は、2026年5月24日（日）に期間限定メニューの「極太背脂そば」を発売いたします。

■“超”極太麺×背脂の濃厚な旨みと甘み

超がつくほどの極太麺に、オリジナルブレンドの黒醤油と大量の国産豚の背脂を合わせた、ジャンキーかつ唯一無二の一杯。より強い背徳感を味わいたい方は、追加の「背脂まみれ」トッピング、卓上のマヨネーズやおろしニンニク（いずれも無料）でのカスタマイズをぜひお試しください！

＜商品情報＞

■商品名・価格（税込）： ・並盛り 極太背脂そば （麺量200g） 1,000円 ・大盛り 極太背脂そば （麺量300g） 1,200円 ・ダブル 極太背脂そば （麺量400ｇ） 1,400円 ・トリプル 極太背脂そば（麺量600ｇ） 1,800円 ・背脂まみれ（トッピング） ＋200円 ■販売期間：2026年5月22日（日）から6月末まで

＜販売店舗＞

KOZOU＋（KOZOU プラス）

・住所：大阪府大阪市福島区福島1－2－35 ・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30） ・定休日：なし

【「KOZOU＋」について】

「KOZOU＋」は、レンゲが立つほど濃厚な豚骨スープが話題の「極濃豚骨 らーめん小僧」を運営する株式会社KOZOUが、2業態目として2016年にオープンしました。 らーめん小僧の豚骨スープに島根県の老舗醤油蔵「松島屋」の醤油を合わせた、うまみたっぷりの豚骨だれが自慢のまぜそばが看板商品です。

【株式会社KOZOUについて】

2014年2月に大阪府大阪市福島区で「極濃豚骨 らーめん小僧」を創業し、現在は大阪府内を中心にラーメン店6店舗、スパイスカレー専門店1店舗を運営しています（2026年5月22日現在）。 らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。“濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。 JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいております。

https://kozou53.jp/