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東京駅直結の八重洲で、入場無料のフジロックコラボイベント開催！FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲 期間：6月12日（金） 〜 6月26日（金）
全出演アーティスト発表！フリーライブ、DJイベント、ギャラリー、POP-UPショップなど、都心で楽しむ15日間
東京ミッドタウン八重洲（所在地：東京都中央区）は、2026年6月12日（金）から6月26日（金）までの期間、FUJI ROCK FESTIVALとコラボレーションしたイベント「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」を開催します。
4回目を迎える今年は、例年好評のフリーライブやDJイベントに加え、フジロックの世界観を歴代ポスターや写真で体感できる「FUJI ROCK WEEKギャラリー」が新たに登場。さらにヤエスパブリックでは、フジロックのオフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や苗場でおなじみのドリンクの期間限定販売、豪華景品が当たる抽選会など、多彩な企画を展開します。
苗場に向かう前の気分を高めたい方も、今年は現地に行けない方も、音楽フェスの高揚感を味わいたい方も、八重洲の街なかで、フジロックの魅力にひと足早く触れられる15日間をお楽しみください。
日本の音楽フェスティバルの先駆けであるFUJI ROCK FESTIVALは、新潟県湯沢町の苗場スキー場にて毎年夏に開催され、2026年は7月24日（金）〜7月26日（日）の日程で開催されます。
世界中、日本中から集まる多様な人々と音楽が自然の中で交わるフジロックは、「自然と音楽の共生」を掲げ、環境保全にも継続的に取り組んできました。東京ミッドタウン八重洲は、「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド」をコンセプトに、脱炭素をはじめ、時代に即した新たな価値提供に取り組んでいます。こうした理念への共感から、今年も両者によるコラボレーションイベントの開催が決定しました。
苗場へ向かう交通の起点にもなる東京・八重洲で、フジロックファンはもちろん、音楽を愛する多くの方に向けて、都心ならではのフジロック体験をお届けします。
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入場無料！
フジロックゆかりのアーティスト9組が出演するフリーライブ&DJイベント
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東京駅に面した1Fガレリアに、苗場の空気感を思わせる特設ステージが登場。6月19日（金）から21日（日）までの3日間、フジロックにゆかりのあるアーティスト計9組によるスペシャルフリーライブを開催します。都心の真ん中で、フジロックならではのライブ体験を気軽にお楽しみいただけます。
●SPECIAL FREE LIVE
期間：6月19日（金）〜6月21日（日）※雨天決行・荒天中止
場所：1F ガレリア
料金：入場無料
出演アーティスト・タイムテーブル決定！
＜6月19日（金）＞
奇妙 礼太郎 18:30-19:00
曽我部 恵一 20:00-20:30
＜6月20日（土）＞
井上 園子 15:30-16:00
君島 大空（独奏） 17:00-17:30
マヒトゥ・ザ・ピーポー 18:30-19:00
向井秀徳アコースティック＆エレクトリック 20:00-20:30
＜6月21日（日）＞
在日ファンクmini 13:00-13:30
TENDOUJI 14:30-15:00
小原 綾斗（Tempalay / FCO.） 16:00-16:30
イベント最終日となる6月26日（金）には、個性的な飲食店が立ち並ぶ「ヤエスパブリック」にて、SUGIURUMNによるクロージングDJイベントを開催し、八重洲での15日間を締めくくります。
●CLOSING DJ EVENT
日時：6月26日（金）20:00〜22:00
場所：2F ヤエスパブリック
料金：入場無料
出演DJ：SUGIURUMN
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歴代ポスターや写真でフジロック気分を楽しめるギャラリーがアトリウムに初登場
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今年の新たなコンテンツとして、1Fアトリウムにフジロックの魅力を体感できるギャラリーが登場。歴代のポスターやここでしか見られない写真を通して、苗場の景色や熱気、音楽フェスならではの空気感を感じていただけます。お仕事やお買い物の前後にも、気軽にフジロックの世界観に触れられるコンテンツです。また、ガレリアでライブを開催する6月20日（土）、21日（日）の2日間は、苗場で設置されるボードウォークへのメッセージを書き込めるコーナーも展開します。
●FUJI ROCK WEEK GALLERY
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
※ボードウォーク記入は6月20日（土）、21日（日）
場所：1F アトリウム
料金：入場無料
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ヤエパブでもフジロックを満喫！
POP-UPショップや抽選会、期間限定ドリンク販売を実施
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2Fヤエスパブリックでは、昨年に引き続き「FUJI ROCK×ヤエスパブリック」コラボキャンペーンを開催。週末を中心に、フジロック・オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や豪華景品が当たるスペシャル抽選会を実施します。また、ヤエパブ内の店舗ではフジロックでおなじみのドリンクを期間限定で販売するほか、随所にポスターや写真の展示、マスコットキャラクター「ゴンちゃん」のオーナメント装飾など、フジロック気分をさらに盛り上げるコンテンツが揃います。
●期間限定ドリンク販売＆特別装飾
フジロックのオフィシャルドリンク「いいちこ」が期間限定でヤエパブの各店に登場。苗場のムードを感じられる展示や装飾とあわせてお楽しみいただけます。
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
時間：11:00〜23:00
※ラストオーダーは店舗により異なる
場所：2F ヤエスパブリック
●POP-UPショップ ＆ スペシャル抽選会
フジロック・オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」では、オフィシャルグッズやチケットを販売。さらに抽選で苗場プリンスホテル宿泊券やヤエパブで使えるクーポン券、フジロックグッズ等が当たります。
＜参加条件＞
ヤエスパブリック店舗でのお買上げ合計金額税込5,000円以上（GANBANでの購入を必ず含む）のレシート提示で1回抽選。各日おひとり様1回限り
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）※月曜日・火曜日・水曜日を除く
時間：11:00〜21:00
場所：2F ヤエスパブリック
※掲載写真はイメージです。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/135299/135299_web_1.png
＜FUJI ROCK FESTIVAL ’26 について＞
開催日： 2026年7月24日(金) 25日(土) 26日(日)
開催地： 新潟県湯沢町苗場スキー場
チケットなど詳細は公式ホームページにてご確認ください。
https://www.fujirockfestival.com/
【フジロックに関する掲載・お問い合わせ先】
主催：株式会社スマッシュ
受付時間：11:00〜19:00 ※土日祝日を除く
メールアドレス：info@smash-jpn.com
東京ミッドタウン八重洲について
日本全国につながる東京駅に直結し、さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、バスターミナル、小学校などが集まるミクストユース型の施設です。
六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド 〜日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街〜」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
東京ミッドタウン八重洲（所在地：東京都中央区）は、2026年6月12日（金）から6月26日（金）までの期間、FUJI ROCK FESTIVALとコラボレーションしたイベント「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」を開催します。
4回目を迎える今年は、例年好評のフリーライブやDJイベントに加え、フジロックの世界観を歴代ポスターや写真で体感できる「FUJI ROCK WEEKギャラリー」が新たに登場。さらにヤエスパブリックでは、フジロックのオフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や苗場でおなじみのドリンクの期間限定販売、豪華景品が当たる抽選会など、多彩な企画を展開します。
日本の音楽フェスティバルの先駆けであるFUJI ROCK FESTIVALは、新潟県湯沢町の苗場スキー場にて毎年夏に開催され、2026年は7月24日（金）〜7月26日（日）の日程で開催されます。
世界中、日本中から集まる多様な人々と音楽が自然の中で交わるフジロックは、「自然と音楽の共生」を掲げ、環境保全にも継続的に取り組んできました。東京ミッドタウン八重洲は、「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド」をコンセプトに、脱炭素をはじめ、時代に即した新たな価値提供に取り組んでいます。こうした理念への共感から、今年も両者によるコラボレーションイベントの開催が決定しました。
苗場へ向かう交通の起点にもなる東京・八重洲で、フジロックファンはもちろん、音楽を愛する多くの方に向けて、都心ならではのフジロック体験をお届けします。
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入場無料！
フジロックゆかりのアーティスト9組が出演するフリーライブ&DJイベント
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東京駅に面した1Fガレリアに、苗場の空気感を思わせる特設ステージが登場。6月19日（金）から21日（日）までの3日間、フジロックにゆかりのあるアーティスト計9組によるスペシャルフリーライブを開催します。都心の真ん中で、フジロックならではのライブ体験を気軽にお楽しみいただけます。
●SPECIAL FREE LIVE
期間：6月19日（金）〜6月21日（日）※雨天決行・荒天中止
場所：1F ガレリア
料金：入場無料
出演アーティスト・タイムテーブル決定！
＜6月19日（金）＞
奇妙 礼太郎 18:30-19:00
曽我部 恵一 20:00-20:30
＜6月20日（土）＞
井上 園子 15:30-16:00
君島 大空（独奏） 17:00-17:30
マヒトゥ・ザ・ピーポー 18:30-19:00
向井秀徳アコースティック＆エレクトリック 20:00-20:30
＜6月21日（日）＞
在日ファンクmini 13:00-13:30
TENDOUJI 14:30-15:00
小原 綾斗（Tempalay / FCO.） 16:00-16:30
イベント最終日となる6月26日（金）には、個性的な飲食店が立ち並ぶ「ヤエスパブリック」にて、SUGIURUMNによるクロージングDJイベントを開催し、八重洲での15日間を締めくくります。
●CLOSING DJ EVENT
日時：6月26日（金）20:00〜22:00
場所：2F ヤエスパブリック
料金：入場無料
出演DJ：SUGIURUMN
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歴代ポスターや写真でフジロック気分を楽しめるギャラリーがアトリウムに初登場
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今年の新たなコンテンツとして、1Fアトリウムにフジロックの魅力を体感できるギャラリーが登場。歴代のポスターやここでしか見られない写真を通して、苗場の景色や熱気、音楽フェスならではの空気感を感じていただけます。お仕事やお買い物の前後にも、気軽にフジロックの世界観に触れられるコンテンツです。また、ガレリアでライブを開催する6月20日（土）、21日（日）の2日間は、苗場で設置されるボードウォークへのメッセージを書き込めるコーナーも展開します。
●FUJI ROCK WEEK GALLERY
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
※ボードウォーク記入は6月20日（土）、21日（日）
場所：1F アトリウム
料金：入場無料
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ヤエパブでもフジロックを満喫！
POP-UPショップや抽選会、期間限定ドリンク販売を実施
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2Fヤエスパブリックでは、昨年に引き続き「FUJI ROCK×ヤエスパブリック」コラボキャンペーンを開催。週末を中心に、フジロック・オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や豪華景品が当たるスペシャル抽選会を実施します。また、ヤエパブ内の店舗ではフジロックでおなじみのドリンクを期間限定で販売するほか、随所にポスターや写真の展示、マスコットキャラクター「ゴンちゃん」のオーナメント装飾など、フジロック気分をさらに盛り上げるコンテンツが揃います。
●期間限定ドリンク販売＆特別装飾
フジロックのオフィシャルドリンク「いいちこ」が期間限定でヤエパブの各店に登場。苗場のムードを感じられる展示や装飾とあわせてお楽しみいただけます。
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
時間：11:00〜23:00
※ラストオーダーは店舗により異なる
場所：2F ヤエスパブリック
●POP-UPショップ ＆ スペシャル抽選会
フジロック・オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」では、オフィシャルグッズやチケットを販売。さらに抽選で苗場プリンスホテル宿泊券やヤエパブで使えるクーポン券、フジロックグッズ等が当たります。
＜参加条件＞
ヤエスパブリック店舗でのお買上げ合計金額税込5,000円以上（GANBANでの購入を必ず含む）のレシート提示で1回抽選。各日おひとり様1回限り
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）※月曜日・火曜日・水曜日を除く
時間：11:00〜21:00
場所：2F ヤエスパブリック
※掲載写真はイメージです。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/135299/135299_web_1.png
＜FUJI ROCK FESTIVAL ’26 について＞
開催日： 2026年7月24日(金) 25日(土) 26日(日)
開催地： 新潟県湯沢町苗場スキー場
チケットなど詳細は公式ホームページにてご確認ください。
https://www.fujirockfestival.com/
【フジロックに関する掲載・お問い合わせ先】
主催：株式会社スマッシュ
受付時間：11:00〜19:00 ※土日祝日を除く
メールアドレス：info@smash-jpn.com
東京ミッドタウン八重洲について
日本全国につながる東京駅に直結し、さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、バスターミナル、小学校などが集まるミクストユース型の施設です。
六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド 〜日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街〜」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/