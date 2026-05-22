学生が制作した映画『トイピアノ』が「澁谷インディペンデント・フィルム・フェスティバル 2026」中編映画部門で優秀賞を受賞

学生が制作した映画『トイピアノ』が「澁谷インディペンデント・フィルム・フェスティバル 2026」中編映画部門で優秀賞を受賞