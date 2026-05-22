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大妻女子大学で6月13日に「日本・チュニジア外交樹立70周年特別プログラム『お話会＆スタンプラリー』」を開催 ― 絵本や文化体験を通じて世界を知るきっかけに
大妻女子大学（学長：市川博）は6月13日（土）に千代田キャンパス（東京都千代田区）で「日本・チュニジア外交樹立70周年特別プログラム『お話会＆スタンプラリー チュニジアってどんな国？』」を開催する（主催：株式会社ワールドライブラリー、共催：大妻女子大学、協力：チュニジア共和国大使館）。これは、日本とチュニジア共和国の外交関係樹立70周年を祝う特別プログラムとして行われるもの。当日は、チュニジアの文化体験や、ワールドカップを記念したフェイスペイント・シュート体験、絵本の交換会などが予定されている。対象は年少から小学生の親子で、参加費は無料。申し込みなしでの当日参加も可能だが、事前申し込みをするとプレゼントが贈呈される。
2026年は、日本とチュニジア共和国が国交を樹立して70周年の節目を迎える記念の年である。6月にはFIFAワールドカップでのサッカー日本代表対チュニジア代表の試合が行われる（日本時間： 6月21日（日）13:00キックオフ）こともあり、スポーツの枠を超え、両国の友好と相互理解を象徴する貴重な機会となる。
このたび行われる「日本・チュニジア外交樹立70周年特別プログラム『お話会＆スタンプラリー チュニジアってどんな国？』」は、株式会社ワールドライブラリーが展開する「WORLDLIBRARY Tour（ワールドライブラリーツアー）」の一環。「WORLDLIBRARY Tour」は、子どもたちが絵本を通じて、世界と出会い、世界を知るきっかけとなる有料データコンテンツで、絵本を超えた実体験を子どもたちに提供するイベントを開催している。
日本とチュニジアの外交関係樹立70周年を記念した今回のイベントでは、チュニジアの文化体験をはじめ、ワールドカップ記念のフェイスペイント・シュート体験、絵本の交換会などが行われる。
なお、当日はアハメッド・シャッフラ駐日チュニジア共和国大使がご出席され、ご挨拶をいただく予定である。
大妻女子大学千代田キャンパスの近隣にはチュニジア共和国大使館があり、両者は大学が主催する多くのイベントへの出展・協力などで連携し関係を深めてきた。
こうしたことから、同大では今回のイベントを株式会社ワールドライブラリーと共催し、千代田キャンパスが会場となっている。イベントの概要は下記の通り。
■イベント概要
【日 時】2026年6月13日（土）10:00オープン、10:30〜お話会スタート、11:30終了予定
【対 象】年少から小学生の親子
【参加費】無料
【事前申込】「6/13 WORLDLIBRARY Tour in チュニジア共和国」申込フォーム
https://x.gd/mzWNV
上のリンク先からGoogleフォームにてお申込みください。
※事前申し込み者には当日プレゼントをご用意しています。
※事前申し込みなしの当日参加も可能です。
【会 場】大妻女子大学千代田キャンパス 大学校舎G棟3階アクティブラウンジ
（東京都千代田区三番町12番地）
【交 通】JR・地下鉄市ヶ谷駅下車徒歩10分、地下鉄半蔵門駅下車徒歩5分（※駐車場はございません）
【主 催】株式会社ワールドライブラリー
【共 催】大妻女子大学社会連携センター
【協 力】チュニジア共和国大使館
【後 援】千代田区
【本イベントの問い合わせ先】
E-mail：support◎worldlibrary.co.jp
※◎は＠（アットマーク）に変えてください。
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 社会連携センター
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6877
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたび行われる「日本・チュニジア外交樹立70周年特別プログラム『お話会＆スタンプラリー チュニジアってどんな国？』」は、株式会社ワールドライブラリーが展開する「WORLDLIBRARY Tour（ワールドライブラリーツアー）」の一環。「WORLDLIBRARY Tour」は、子どもたちが絵本を通じて、世界と出会い、世界を知るきっかけとなる有料データコンテンツで、絵本を超えた実体験を子どもたちに提供するイベントを開催している。
日本とチュニジアの外交関係樹立70周年を記念した今回のイベントでは、チュニジアの文化体験をはじめ、ワールドカップ記念のフェイスペイント・シュート体験、絵本の交換会などが行われる。
なお、当日はアハメッド・シャッフラ駐日チュニジア共和国大使がご出席され、ご挨拶をいただく予定である。
大妻女子大学千代田キャンパスの近隣にはチュニジア共和国大使館があり、両者は大学が主催する多くのイベントへの出展・協力などで連携し関係を深めてきた。
こうしたことから、同大では今回のイベントを株式会社ワールドライブラリーと共催し、千代田キャンパスが会場となっている。イベントの概要は下記の通り。
■イベント概要
【日 時】2026年6月13日（土）10:00オープン、10:30〜お話会スタート、11:30終了予定
【対 象】年少から小学生の親子
【参加費】無料
【事前申込】「6/13 WORLDLIBRARY Tour in チュニジア共和国」申込フォーム
https://x.gd/mzWNV
上のリンク先からGoogleフォームにてお申込みください。
※事前申し込み者には当日プレゼントをご用意しています。
※事前申し込みなしの当日参加も可能です。
【会 場】大妻女子大学千代田キャンパス 大学校舎G棟3階アクティブラウンジ
（東京都千代田区三番町12番地）
【交 通】JR・地下鉄市ヶ谷駅下車徒歩10分、地下鉄半蔵門駅下車徒歩5分（※駐車場はございません）
【主 催】株式会社ワールドライブラリー
【共 催】大妻女子大学社会連携センター
【協 力】チュニジア共和国大使館
【後 援】千代田区
【本イベントの問い合わせ先】
E-mail：support◎worldlibrary.co.jp
※◎は＠（アットマーク）に変えてください。
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 社会連携センター
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6877
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/