頭痛が起こりやすい人に共通する血中成分を新たに確認＜日本神経学会学術大会（2026年5月20〜23日）で発表＞

頭痛が起こりやすい人に共通する血中成分を新たに確認＜日本神経学会学術大会（2026年5月20〜23日）で発表＞