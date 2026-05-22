【新製品】10G・マルチギガとPoE++を備えた高集約レイヤー2スイッチ「AT‑x250‑52XHm」を発売





















■ 高集約PoEに応えるハードウェア性能「AT‑x250‑52XHm」は、高い集約力が求められるネットワーク環境に向けて、PoE給電と多ポート構成を両立した高集約型のx250シリーズ52ポート新モデルです。マルチギガビット(100/1000/2.5G/5G/10G BASE‑T)に対応した48ポートすべてがPoE++給電に対応し、カテゴリー6Aケーブルでの10Gbps通信に加え、カテゴリー5eケーブル環境でも最大5Gbps通信が可能です。さらに、SFP/SFP+対応のアップリンクスロットを4ポート搭載し、上位ネットワークへの柔軟な接続構成に対応します。■ 大容量PoE++と拡張性で、集約用途を支える設計1ポートあたり最大60W、装置全体で最大600Wの大容量PoE++給電により、Wi‑Fi 6E/Wi‑Fi 7対応無線LANアクセスポイントや高解像度IPカメラなど、高消費電力のPoE対応機器を多数収容する環境でも、安定した給電と通信を実現します。また本製品は、拠点や建屋、フロア単位での運用を想定したレイヤー2スイッチでありながら、最大2台までのスタック構成に対応するほか、スタティックルーティングやRIPといった一部のL3機能もサポートしています。これにより、構成を複雑化させることなく、ネットワーク全体をシンプルに設計でき、将来的な拡張にも柔軟に対応可能です。■ 運用とセキュリティを両立する拡張機能ネットワーク運用管理ソリューション「AMF PLUS」環境では、本製品をメンバースイッチとして動作させることで、ネットワーク機器の一元管理や構成管理を自動化できます。日常的な設定作業や確認作業をAMF PLUSに委ねることで、運用負荷を抑えつつ、安定したネットワーク運用をサポートします。加えて、x250シリーズ向けのフィーチャーライセンス(※1)を適用することで、MACsec(IEEE 802.1AE)を用いたLAN内部通信の暗号化・認証に対応します。既存のハードウェア構成を変更することなく導入できるため、運用への影響を最小限に抑えながら、内部ネットワークのセキュリティ強化を図ることができます。■新製品AT‑x250‑52XHm【製品仕様】出荷開始日：2026年5月25日（月）※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。●AT-x250-52XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x250-52xhm/(※1) 対応ポートなど詳しい仕様についてはデータシートをご確認ください。注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。---------------------------------------------------------------------<<製品に関するお問合せ先>>TEL:info@allied-telesis.co.jpURL：https://www.allied-telesis.co.jp---------------------------------------------------------------------<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jpTEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jpアライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル