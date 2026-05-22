電気自動車およびAWD車の需要拡大を受け、世界の自動車用等速ジョイント市場は2032年までに105億米ドルを突破へ

電気自動車およびAWD車の需要拡大を受け、世界の自動車用等速ジョイント市場は2032年までに105億米ドルを突破へ