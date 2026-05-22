【千葉県市川市 6/1に2ホールを同時出店】『家族葬のファミーユ市川行徳ホール』をオープン～自然を感じられる街並みに調和した家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年6月1日（月）に「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール（所在地：千葉県市川市福栄）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349746/images/bodyimage1】
（外観イメージ）自然豊かな環境に調和するデザインを採用した新ホール
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール」は、東京メトロ東西線「行徳駅」周辺に広がる住宅エリアに立地します。
行徳エリアは、宮内庁新浜鴨場や行徳鳥獣保護区「野鳥の楽園」など、水辺と自然が身近に感じられる環境と、穏やかな街並みが共存する地域として知られています。
本ホールの開業と同時に、交通利便性の高い本八幡駅近くにも「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール」をオープンし、市川市内における家族葬ニーズに幅広く対応してまいります。
ホール外観は、木調素材を活かし、周辺の街並みに調和する佇まいとしました。
ホール内は開放的な共有空間とプライベート性の高い控室を配置し、ゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349746/images/bodyimage2】
（地図）市川市内にファミーユホール2店舗を同時オープン
■「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール」概要
所在地：千葉県市川市福栄2丁目21-3
建物構造：木造
敷地面積：345.47平米
建築面積：135.16平米
駐車場：3台
アクセス：＜電車＞東京メトロ東西線「行徳駅」からタクシー約4分
＜バス＞京成バス「福栄二丁目」停留所から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 首都高湾岸線「浦安出口」から約15分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/ichikawashi/post-1729.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349746/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（外観イメージ）自然豊かな環境に調和するデザインを採用した新ホール
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール」は、東京メトロ東西線「行徳駅」周辺に広がる住宅エリアに立地します。
行徳エリアは、宮内庁新浜鴨場や行徳鳥獣保護区「野鳥の楽園」など、水辺と自然が身近に感じられる環境と、穏やかな街並みが共存する地域として知られています。
本ホールの開業と同時に、交通利便性の高い本八幡駅近くにも「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール」をオープンし、市川市内における家族葬ニーズに幅広く対応してまいります。
ホール外観は、木調素材を活かし、周辺の街並みに調和する佇まいとしました。
ホール内は開放的な共有空間とプライベート性の高い控室を配置し、ゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349746/images/bodyimage2】
（地図）市川市内にファミーユホール2店舗を同時オープン
■「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール」概要
所在地：千葉県市川市福栄2丁目21-3
建物構造：木造
敷地面積：345.47平米
建築面積：135.16平米
駐車場：3台
アクセス：＜電車＞東京メトロ東西線「行徳駅」からタクシー約4分
＜バス＞京成バス「福栄二丁目」停留所から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 首都高湾岸線「浦安出口」から約15分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/ichikawashi/post-1729.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349746/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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