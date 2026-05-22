【千葉県市川市 6/1に2ホールを同時出店】『家族葬のファミーユ市川行徳ホール』をオープン～自然を感じられる街並みに調和した家族葬ホール～

【千葉県市川市 6/1に2ホールを同時出店】『家族葬のファミーユ市川行徳ホール』をオープン～自然を感じられる街並みに調和した家族葬ホール～