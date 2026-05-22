【千葉県市川市 6/1に2ホールを同時出店】『家族葬のファミーユ市川本八幡ホール』をオープン～利便性と心地よさを兼ね備えた「1日1組」のコンパクトホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年6月1日（月）に「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール（所在地：千葉県市川市平田）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349745/images/bodyimage1】
（ホール外観イメージ）コンパクトでも高い機能性を備えた新ホール
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール」は、JR総武線・都営新宿線・京成本線が乗り入れる交通利便性の高い本八幡駅周辺において、商業施設や公共施設が集積する国道14号（千葉街道）沿いに立地します。
本ホールの開業と同時に、市川市東部のベイサイドに位置する行徳エリアにも「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール」をオープンし、多様化する家族葬ニーズに柔軟に対応してまいります。
ホール外観は、落ち着いた色合いの木調素材を活かし、街並みに調和するデザインです。
ホール内は、コンパクトながら高い機能性を備え、ご家族が落ち着いてで過ごせる空間設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349745/images/bodyimage2】
（地図）市川市内にファミーユホール2店舗を同時オープン
■「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール」概要
所在地：千葉県市川市平田1丁目9-5
建物構造：木造
敷地面積：793.54平米
建築面積：173.56平米
駐車場：10台
アクセス：
＜電車＞都営新宿線「本八幡駅」（A5出口）から徒歩約6分
京成本線「京成八幡駅」から徒歩約8分
ＪＲ総武線「本八幡駅」（北口）から徒歩約10分
＜ 車 ＞ 京葉道路「京葉市川IC」から約9分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/ichikawashi/post-1728.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349745/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（ホール外観イメージ）コンパクトでも高い機能性を備えた新ホール
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール」は、JR総武線・都営新宿線・京成本線が乗り入れる交通利便性の高い本八幡駅周辺において、商業施設や公共施設が集積する国道14号（千葉街道）沿いに立地します。
本ホールの開業と同時に、市川市東部のベイサイドに位置する行徳エリアにも「家族葬のファミーユ 市川行徳ホール」をオープンし、多様化する家族葬ニーズに柔軟に対応してまいります。
ホール外観は、落ち着いた色合いの木調素材を活かし、街並みに調和するデザインです。
ホール内は、コンパクトながら高い機能性を備え、ご家族が落ち着いてで過ごせる空間設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349745/images/bodyimage2】
（地図）市川市内にファミーユホール2店舗を同時オープン
■「家族葬のファミーユ 市川本八幡ホール」概要
所在地：千葉県市川市平田1丁目9-5
建物構造：木造
敷地面積：793.54平米
建築面積：173.56平米
駐車場：10台
アクセス：
＜電車＞都営新宿線「本八幡駅」（A5出口）から徒歩約6分
京成本線「京成八幡駅」から徒歩約8分
ＪＲ総武線「本八幡駅」（北口）から徒歩約10分
＜ 車 ＞ 京葉道路「京葉市川IC」から約9分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/ichikawashi/post-1728.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349745/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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