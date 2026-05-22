【市民の憩いの場「行田公園」近くに新規出店】6/1（月）『家族葬のファミーユ西船橋東ホール』をオープン～木のぬくもりがご家族を包み込む、あたたかな空間を提供～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年6月1日（月）に「家族葬のファミーユ 西船橋東ホール（所在地：千葉県船橋市西船）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349717/images/bodyimage1】
（イメージ画像）大切なご家族を包み込むような、あたたかみのあるホール外観デザイン
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 西船橋東ホール」は、船橋市内でも交通利便性の高い西船橋エリアにあり、緑豊かな行田公園へと続く県道9号（船橋松戸線）沿いに立地します。
同じエリアでは「ファミーユ西船橋ホール」（2004年11月開業）、最寄駅の海神駅を挟んだ南側には、「ファミーユ船橋海神ホール」（2025年10月開業）の既存ホールがあり、この地域の生活者の皆さまへ、新たな選択肢を提供します。
ホール外観は、木のぬくもりで安心感のあるデザインを採用しています。
ホール内は、式場と会食室に仕切りを設けず、一体感を感じながら、温かいお見送りの時間が過ごせる設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349717/images/bodyimage2】
（地図）船橋市内では8店舗のファミーユホール展開となる
■「家族葬のファミーユ 西船橋東ホール」概要
所在地：千葉県船橋市西船2丁目22-1
建物構造：木造
敷地面積：665.21平米
建築面積：136.00平米
駐車場：8台
アクセス：
＜電車＞ 京成本線「海神駅」からタクシーで約3分
JR総武線・武蔵野線・京葉線、地下鉄東西線、東葉高速鉄道「西船橋駅」から同約6分
東武アーバンパークライン「新船橋駅」から同約5分
＜ 車 ＞ 京葉道路「船橋IC」から約6分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/funabashishi/post-1730.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349717/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（イメージ画像）大切なご家族を包み込むような、あたたかみのあるホール外観デザイン
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 西船橋東ホール」は、船橋市内でも交通利便性の高い西船橋エリアにあり、緑豊かな行田公園へと続く県道9号（船橋松戸線）沿いに立地します。
同じエリアでは「ファミーユ西船橋ホール」（2004年11月開業）、最寄駅の海神駅を挟んだ南側には、「ファミーユ船橋海神ホール」（2025年10月開業）の既存ホールがあり、この地域の生活者の皆さまへ、新たな選択肢を提供します。
ホール外観は、木のぬくもりで安心感のあるデザインを採用しています。
ホール内は、式場と会食室に仕切りを設けず、一体感を感じながら、温かいお見送りの時間が過ごせる設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349717/images/bodyimage2】
（地図）船橋市内では8店舗のファミーユホール展開となる
■「家族葬のファミーユ 西船橋東ホール」概要
所在地：千葉県船橋市西船2丁目22-1
建物構造：木造
敷地面積：665.21平米
建築面積：136.00平米
駐車場：8台
アクセス：
＜電車＞ 京成本線「海神駅」からタクシーで約3分
JR総武線・武蔵野線・京葉線、地下鉄東西線、東葉高速鉄道「西船橋駅」から同約6分
東武アーバンパークライン「新船橋駅」から同約5分
＜ 車 ＞ 京葉道路「船橋IC」から約6分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/funabashishi/post-1730.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349717/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
プレスリリース詳細へ