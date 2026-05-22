【松戸市内の家族葬ホール展開数が11店舗に】6/1（月）『家族葬のファミーユ北小金ホール』がオープン～「１日１組」で温かく見送りができる貸切空間～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年6月1日（月）に「家族葬のファミーユ 北小金ホール（所在地：千葉県松戸市二ツ木）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349706/images/bodyimage1】
（イメージ画像）ナチュラルな印象を与えるホール外観
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 北小金ホール」は、これまで松戸市内で展開してきたファミーユ店舗網の中でも最北部に位置します。
JR常磐線や流鉄流山線といった複数の路線が利用可能なほか、国道6号にも面したアクセス良好な立地です。
ホール外観は、ホワイトとブラウンを基調としたナチュラルな印象で、ホール内はコンパクトながら機能性と心地よさを兼ね備えた設計です。
家族葬のファミーユは“お葬式を家族のものに。”をコンセプトとした「1日1組貸切」のホールです。これからは北小金エリアでもご家族に寄り添ったお見送りの時間を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349706/images/bodyimage2】
（地図）松戸市内で11店舗のファミーユホール展開となる
■「家族葬のファミーユ 北小金ホール」概要
所在地：千葉県松戸市二ツ木126
建物構造：木造
敷地面積：794.32平米
建築面積：137.20平米
駐車場：8台
アクセス：
＜電車＞JR常磐線「北小金駅」からタクシー約5分
JR常磐線／武蔵野線「新松戸駅」から同約10分
流鉄流山線「幸谷駅」から同約11分
＜ 車 ＞ 常磐自動車道「流山IC」から約28分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/matsudoshi/post-1731.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349706/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（イメージ画像）ナチュラルな印象を与えるホール外観
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 北小金ホール」は、これまで松戸市内で展開してきたファミーユ店舗網の中でも最北部に位置します。
JR常磐線や流鉄流山線といった複数の路線が利用可能なほか、国道6号にも面したアクセス良好な立地です。
ホール外観は、ホワイトとブラウンを基調としたナチュラルな印象で、ホール内はコンパクトながら機能性と心地よさを兼ね備えた設計です。
家族葬のファミーユは“お葬式を家族のものに。”をコンセプトとした「1日1組貸切」のホールです。これからは北小金エリアでもご家族に寄り添ったお見送りの時間を提供します。
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（地図）松戸市内で11店舗のファミーユホール展開となる
■「家族葬のファミーユ 北小金ホール」概要
所在地：千葉県松戸市二ツ木126
建物構造：木造
敷地面積：794.32平米
建築面積：137.20平米
駐車場：8台
アクセス：
＜電車＞JR常磐線「北小金駅」からタクシー約5分
JR常磐線／武蔵野線「新松戸駅」から同約10分
流鉄流山線「幸谷駅」から同約11分
＜ 車 ＞ 常磐自動車道「流山IC」から約28分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/matsudoshi/post-1731.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349706/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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