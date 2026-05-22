【熊本都市圏のベッドタウンへ移転】5/29(金) 『家族葬のファミーユ 光の森ホール』オープン。１日１組貸切スタイルはそのままに、心あたたまるお見送りを。
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年5月29日（金）に「家族葬のファミーユ 光の森ホール（所在地：熊本県菊池郡菊陽町）」をリロケーションオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349666/images/bodyimage1】
（外観イメージ）「光の森」の名にふさわしい上質かつナチュラルな佇まいのホール
これまで熊本市内を中心に出店を拡大してきた家族葬のファミーユが、このたび菊池郡菊陽町・光の森エリアに「家族葬のファミーユ 光の森ホール」をオープンします。
この新ホールは、2025年1月まで熊本市北区で運営していた同名のホールを、名称にもある光の森エリアへ移転するものです。
ホール外観は石調素材と漆喰調素材を組み合わせた外壁が上質な印象を与え、周辺の閑静な住宅街にも調和します。
ホール内は、高い天井と広めの式場、ゆったりとした家族控室を配置し、開放的な空間で大切な方をあたたかくお見送りいただけます。
■「家族葬のファミーユ 光の森ホール」概要
所在地：熊本県菊池郡菊陽町光の森6丁目18-4
建物構造：木造
敷地面積：1,330.74平米
建築面積：231.80平米
駐車場：26台
施設内容：式場28席、会食室24席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：
＜電車＞ JR豊肥本線「光の森駅」（北口）から徒歩約10分
＜バス＞ 菊陽町巡回バス（キャロッピー号）「光の森六丁目」停留所向かい
＜ 車 ＞ 九州自動車道「熊本IC」から約10分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/kumamoto/kikuchigunkikuyoumachi/post-1725.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349666/images/bodyimage2】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（外観イメージ）「光の森」の名にふさわしい上質かつナチュラルな佇まいのホール
これまで熊本市内を中心に出店を拡大してきた家族葬のファミーユが、このたび菊池郡菊陽町・光の森エリアに「家族葬のファミーユ 光の森ホール」をオープンします。
この新ホールは、2025年1月まで熊本市北区で運営していた同名のホールを、名称にもある光の森エリアへ移転するものです。
ホール外観は石調素材と漆喰調素材を組み合わせた外壁が上質な印象を与え、周辺の閑静な住宅街にも調和します。
ホール内は、高い天井と広めの式場、ゆったりとした家族控室を配置し、開放的な空間で大切な方をあたたかくお見送りいただけます。
■「家族葬のファミーユ 光の森ホール」概要
所在地：熊本県菊池郡菊陽町光の森6丁目18-4
建物構造：木造
敷地面積：1,330.74平米
建築面積：231.80平米
駐車場：26台
施設内容：式場28席、会食室24席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：
＜電車＞ JR豊肥本線「光の森駅」（北口）から徒歩約10分
＜バス＞ 菊陽町巡回バス（キャロッピー号）「光の森六丁目」停留所向かい
＜ 車 ＞ 九州自動車道「熊本IC」から約10分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/kumamoto/kikuchigunkikuyoumachi/post-1725.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349666/images/bodyimage2】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
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