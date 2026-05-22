リヤカー専門店リヤカーの森の格式ある場面でも使える清潔感のある業務用アルミリヤカーR255k【納采・結納の荷物運搬に】
リヤカー専門店リヤカーの森は、納采（結納）の儀式における荷物運搬や、婚礼関連の備品搬入にご利用いただける折りたたみ大型アルミリヤカーR255kをご案内しています。神社・ホテル・式場など、格式ある場面での搬入作業において、清潔感のあるアルミ素材と安定した走行性能が好評です。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348341/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
納采・結納の場面でリヤカーが必要とされる背景
納采（結納）の儀式では、結納品一式・角樽・塗り台・飾り台・目録台など、大型で繊細な品物を会場まで運搬する必要があります。また、婚礼関連では装花・引き出物・テーブルクロス・演出機材など、大量の備品を式場やホテルの搬入口から会場内へ移動させる作業が発生します。
こうした場面では、品物を傷つけない安定した運搬手段が求められます。同時に、ホテルのロビーや神社の参道など人目につく場所を通るため、運搬道具そのものの見た目の清潔感も重要な要素となります。
R255kが納采・婚礼関連で選ばれる理由
R255kのアルミフレームは、錆がなく清潔感のある外観を長期間維持します。スチール製リヤカーのように赤錆が浮いて見栄えが悪くなることがないため、格式ある場面での使用にも適しています。
会議用長机サイズの荷台は、結納品の飾り台や角樽など、大型の品物を安定して載せることが可能です。ノーパンクタイヤにより、玉砂利が敷かれた神社の参道でも安定した走行が可能で、繊細な品物を振動から守ります。
折りたたみ式のため、式場やホテルのバックヤードに保管でき、必要なときにすぐに展開して使用できます。婚礼関連業者にとっては、現場ごとに車両で持ち込む際の積載効率も重要なポイントです。
よくある質問（FAQ）
Q. 結納品のような繊細なものを運んでも大丈夫ですか？
A. R255kは重心設計を工夫しており、走行中の振動や揺れを抑えた安定した走行が可能です。繊細な品物の運搬にも適しています。
Q. 神社の玉砂利の上でも使えますか？
A. ノーパンクタイヤを採用しているため、玉砂利の参道でも問題なく走行できます。
Q. ホテルの搬入口から使っても見栄えは問題ありませんか？
A. アルミフレームは錆が発生しにくく、清潔感のある外観を維持します。ホテルやレストランの搬入作業でもご使用いただけます。
Q. 婚礼業者として複数台の導入を検討していますが？
A. 法人名義でのご購入、複数台のまとめ見積もりに対応しております。お気軽にお問い合わせください。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
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大型運搬もできる最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
納采・結納の場面でリヤカーが必要とされる背景
納采（結納）の儀式では、結納品一式・角樽・塗り台・飾り台・目録台など、大型で繊細な品物を会場まで運搬する必要があります。また、婚礼関連では装花・引き出物・テーブルクロス・演出機材など、大量の備品を式場やホテルの搬入口から会場内へ移動させる作業が発生します。
こうした場面では、品物を傷つけない安定した運搬手段が求められます。同時に、ホテルのロビーや神社の参道など人目につく場所を通るため、運搬道具そのものの見た目の清潔感も重要な要素となります。
R255kが納采・婚礼関連で選ばれる理由
R255kのアルミフレームは、錆がなく清潔感のある外観を長期間維持します。スチール製リヤカーのように赤錆が浮いて見栄えが悪くなることがないため、格式ある場面での使用にも適しています。
会議用長机サイズの荷台は、結納品の飾り台や角樽など、大型の品物を安定して載せることが可能です。ノーパンクタイヤにより、玉砂利が敷かれた神社の参道でも安定した走行が可能で、繊細な品物を振動から守ります。
折りたたみ式のため、式場やホテルのバックヤードに保管でき、必要なときにすぐに展開して使用できます。婚礼関連業者にとっては、現場ごとに車両で持ち込む際の積載効率も重要なポイントです。
よくある質問（FAQ）
Q. 結納品のような繊細なものを運んでも大丈夫ですか？
A. R255kは重心設計を工夫しており、走行中の振動や揺れを抑えた安定した走行が可能です。繊細な品物の運搬にも適しています。
Q. 神社の玉砂利の上でも使えますか？
A. ノーパンクタイヤを採用しているため、玉砂利の参道でも問題なく走行できます。
Q. ホテルの搬入口から使っても見栄えは問題ありませんか？
A. アルミフレームは錆が発生しにくく、清潔感のある外観を維持します。ホテルやレストランの搬入作業でもご使用いただけます。
Q. 婚礼業者として複数台の導入を検討していますが？
A. 法人名義でのご購入、複数台のまとめ見積もりに対応しております。お気軽にお問い合わせください。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
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リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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