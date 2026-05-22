オイルパルスドライバーの世界市場2026年、グローバル市場規模（12V型、18V型）・分析レポートを発表
2026年5月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オイルパルスドライバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オイルパルスドライバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のオイルパルスドライバー市場は、2024年時点で18億600万米ドルの市場規模となっており、2031年には26億9600万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.0％と見込まれており、自動車整備や製造業における高効率作業工具への需要拡大が市場成長を支えています。特に低騒音・低振動工具へのニーズが高まっており、作業環境改善への関心上昇が市場拡大につながっています。
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オイルパルスドライバーは、油圧パルス技術を活用して安定した高トルクを発生させる電動工具です。従来型インパクトドライバーと比較して、作業時の騒音や振動が少なく、作業者への負担軽減や安全性向上に優れています。
そのため、自動車修理、組立ライン、建設現場など、高効率かつ精密なねじ締め作業が求められる分野で幅広く利用されています。特に長時間作業環境において、快適性向上と作業効率改善を両立できる点が高く評価されています。
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本レポートでは、世界市場における需要動向、供給構造、競争環境、価格推移などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。製造業の自動化や高効率工具導入が進む中、生産性向上や作業者負担軽減への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に12Vモデルと18Vモデルに分類されています。12Vモデルは軽量で取り回しに優れており、家庭用途や軽作業向けとして需要があります。一方、18Vモデルは高出力を特徴としており、自動車整備や工業用途など高負荷作業向け市場で広く利用されています。
用途別では、オンライン販売とオフライン販売に分類されています。オンライン販売は電子商取引市場拡大によって急成長しており、多様な製品比較や価格競争が進んでいます。一方、オフライン販売では実機確認や専門的サポートを重視する需要が依然として強い状況です。
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地域別では、北米市場が自動車整備産業や建設産業向け需要を背景に大きな市場規模を維持しています。欧州市場では、作業安全性や低騒音化への規制強化を背景に高性能工具需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に製造業投資や建設需要が増加しており、市場成長率が高まっています。また、中東・アフリカや南米地域でもインフラ整備や産業発展に伴い、電動工具需要が拡大しています。
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競争環境では、電動工具メーカー各社が高性能化、小型軽量化、バッテリー性能向上を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Hikoki、Makita、TTI、AEG、DeWALT、Erbauer、Worxなどが挙げられます。
これら企業は高耐久性や低騒音性能を強化するとともに、充電技術や作業効率向上機能の開発を進めています。また、販売網拡充や電子商取引活用による市場シェア拡大も積極的に進めています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オイルパルスドライバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オイルパルスドライバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のオイルパルスドライバー市場は、2024年時点で18億600万米ドルの市場規模となっており、2031年には26億9600万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.0％と見込まれており、自動車整備や製造業における高効率作業工具への需要拡大が市場成長を支えています。特に低騒音・低振動工具へのニーズが高まっており、作業環境改善への関心上昇が市場拡大につながっています。
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オイルパルスドライバーは、油圧パルス技術を活用して安定した高トルクを発生させる電動工具です。従来型インパクトドライバーと比較して、作業時の騒音や振動が少なく、作業者への負担軽減や安全性向上に優れています。
そのため、自動車修理、組立ライン、建設現場など、高効率かつ精密なねじ締め作業が求められる分野で幅広く利用されています。特に長時間作業環境において、快適性向上と作業効率改善を両立できる点が高く評価されています。
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本レポートでは、世界市場における需要動向、供給構造、競争環境、価格推移などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。製造業の自動化や高効率工具導入が進む中、生産性向上や作業者負担軽減への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に12Vモデルと18Vモデルに分類されています。12Vモデルは軽量で取り回しに優れており、家庭用途や軽作業向けとして需要があります。一方、18Vモデルは高出力を特徴としており、自動車整備や工業用途など高負荷作業向け市場で広く利用されています。
用途別では、オンライン販売とオフライン販売に分類されています。オンライン販売は電子商取引市場拡大によって急成長しており、多様な製品比較や価格競争が進んでいます。一方、オフライン販売では実機確認や専門的サポートを重視する需要が依然として強い状況です。
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地域別では、北米市場が自動車整備産業や建設産業向け需要を背景に大きな市場規模を維持しています。欧州市場では、作業安全性や低騒音化への規制強化を背景に高性能工具需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に製造業投資や建設需要が増加しており、市場成長率が高まっています。また、中東・アフリカや南米地域でもインフラ整備や産業発展に伴い、電動工具需要が拡大しています。
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競争環境では、電動工具メーカー各社が高性能化、小型軽量化、バッテリー性能向上を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Hikoki、Makita、TTI、AEG、DeWALT、Erbauer、Worxなどが挙げられます。
これら企業は高耐久性や低騒音性能を強化するとともに、充電技術や作業効率向上機能の開発を進めています。また、販売網拡充や電子商取引活用による市場シェア拡大も積極的に進めています。