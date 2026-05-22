【21LIVE】5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』開催！ガチャ全種達成＆TOP10入賞で限定アクリルブロックをプレゼント

写真拡大

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』を開催します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage1】

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　＼ガチャコンプリート＆TOP10入賞を目指そう！／
限定ロゴVer.アクリルブロックがゲットできるのはここだけ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』を開催します。

本イベントでは、配信中に獲得した「限定21カード（ガチャ）150C」ギフトを対象にランキングを実施！
ライバーとリスナーで力を合わせながら、限定キャラクター全7種のコンプリートを目指します。

ランキングTOP10入賞に加え、対象ガチャ7種類をすべて集めたライバーには、「21LIVEオリジナルアクリルブロック ロゴVer.」をプレゼント！
このイベントでしか手に入らない限定仕様となっています。

ガチャならではのワクワク感を楽しみながら、ライバーとリスナーで協力してコンプリートに挑戦！
プライズの獲得を目指して、ぜひ参加してみてください！

＼プライズ詳細／
★ランキングTOP10入賞+ガチャフルコンプ達成
　└21LIVEオリジナル アクリルブロック ロゴVer.
　（サイズ：W100×H100×D10mm）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage2】

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月27日（水）～5月28日（木）
━━━━━━━━━━━━━━━

※本イベントは自動エントリーです。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage3】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ