【21LIVE】5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』開催！ガチャ全種達成＆TOP10入賞で限定アクリルブロックをプレゼント
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ガチャコンプリート＆TOP10入賞を目指そう！／
限定ロゴVer.アクリルブロックがゲットできるのはここだけ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得した「限定21カード（ガチャ）150C」ギフトを対象にランキングを実施！
ライバーとリスナーで力を合わせながら、限定キャラクター全7種のコンプリートを目指します。
ランキングTOP10入賞に加え、対象ガチャ7種類をすべて集めたライバーには、「21LIVEオリジナルアクリルブロック ロゴVer.」をプレゼント！
このイベントでしか手に入らない限定仕様となっています。
ガチャならではのワクワク感を楽しみながら、ライバーとリスナーで協力してコンプリートに挑戦！
プライズの獲得を目指して、ぜひ参加してみてください！
＼プライズ詳細／
★ランキングTOP10入賞+ガチャフルコンプ達成
└21LIVEオリジナル アクリルブロック ロゴVer.
（サイズ：W100×H100×D10mm）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage2】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月27日（水）～5月28日（木）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ガチャコンプリート＆TOP10入賞を目指そう！／
限定ロゴVer.アクリルブロックがゲットできるのはここだけ！
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5月27日（水）より『21LIVE限定ロゴ杯』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得した「限定21カード（ガチャ）150C」ギフトを対象にランキングを実施！
ライバーとリスナーで力を合わせながら、限定キャラクター全7種のコンプリートを目指します。
ランキングTOP10入賞に加え、対象ガチャ7種類をすべて集めたライバーには、「21LIVEオリジナルアクリルブロック ロゴVer.」をプレゼント！
このイベントでしか手に入らない限定仕様となっています。
ガチャならではのワクワク感を楽しみながら、ライバーとリスナーで協力してコンプリートに挑戦！
プライズの獲得を目指して、ぜひ参加してみてください！
＼プライズ詳細／
★ランキングTOP10入賞+ガチャフルコンプ達成
└21LIVEオリジナル アクリルブロック ロゴVer.
（サイズ：W100×H100×D10mm）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349668/images/bodyimage2】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月27日（水）～5月28日（木）
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※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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