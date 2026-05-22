北米の低速電気自動車市場、持続可能な都市モビリティへの需要拡大を背景に2032年までに25億米ドルを突破へ

北米の低速電気自動車市場、持続可能な都市モビリティへの需要拡大を背景に2032年までに25億米ドルを突破へ