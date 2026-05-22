【夏季限定】北野エース 瀬戸内のはっさくチューハイ 5月23日から今季の販売スタート
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県伊丹市、代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、夏季限定商品「瀬戸内のはっさくチューハイ」の今季販売を5月23日（土）から開始いたします。本商品は、北野エースのプライベートブランド「キタノセレクション」の商品です。
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■瀬戸内のはっさくチューハイ※夏季限定販売
瀬戸内のはっさくチューハイは2021年から毎年夏季限定で販売している北野エースのオリジナル商品です。はっさく果汁を20％使用し、果実のほろ苦さとジューシーな味わいが感じられます。
【商品情報】
商品名：瀬戸内のはっさくチューハイ
規格：350ml（アルコール分：3％、はっさく果汁：20％）
価格：237円（税込）
製造メーカー：株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー
発売日：2026年5月23日（土）～順次販売
販売場所：一部店舗を除く全国の北野エース店舗※酒取扱い店舗のみ
※夏季限定商品です。※店舗により取扱状況が異なります。最新の在庫情報は各店舗までお問い合わせをお願いいたします。
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■【関連商品】瀬戸内のはっさくチューハイの素※通年販売
「瀬戸内のはっさくチューハイ」のご好評に合わせ、お好みで量や濃さを調節できる「瀬戸内のはっさくチューハイの素」も2022年に登場。缶タイプのチューハイとは異なる果汁の配合で、よりさっぱりとお楽しみいただけるバランスに調整しました。炭酸で割るだけで、お好みの濃さで瀬戸内のはっさくチューハイをお楽しみいただけます。通年販売の商品です。
【商品情報】
商品名：瀬戸内のはっさくチューハイの素
規格：500ml（アルコール分：20％）
価格：1089円（税込）
製造メーカー：株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー
販売場所：一部店舗を除く全国の北野エース店舗※酒取扱い店舗のみ
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
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配信元企業：株式会社エース
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■瀬戸内のはっさくチューハイ※夏季限定販売
瀬戸内のはっさくチューハイは2021年から毎年夏季限定で販売している北野エースのオリジナル商品です。はっさく果汁を20％使用し、果実のほろ苦さとジューシーな味わいが感じられます。
【商品情報】
商品名：瀬戸内のはっさくチューハイ
規格：350ml（アルコール分：3％、はっさく果汁：20％）
価格：237円（税込）
製造メーカー：株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー
発売日：2026年5月23日（土）～順次販売
販売場所：一部店舗を除く全国の北野エース店舗※酒取扱い店舗のみ
※夏季限定商品です。※店舗により取扱状況が異なります。最新の在庫情報は各店舗までお問い合わせをお願いいたします。
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■【関連商品】瀬戸内のはっさくチューハイの素※通年販売
「瀬戸内のはっさくチューハイ」のご好評に合わせ、お好みで量や濃さを調節できる「瀬戸内のはっさくチューハイの素」も2022年に登場。缶タイプのチューハイとは異なる果汁の配合で、よりさっぱりとお楽しみいただけるバランスに調整しました。炭酸で割るだけで、お好みの濃さで瀬戸内のはっさくチューハイをお楽しみいただけます。通年販売の商品です。
【商品情報】
商品名：瀬戸内のはっさくチューハイの素
規格：500ml（アルコール分：20％）
価格：1089円（税込）
製造メーカー：株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー
販売場所：一部店舗を除く全国の北野エース店舗※酒取扱い店舗のみ
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
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配信元企業：株式会社エース
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