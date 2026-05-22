関東の立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」は、公式通販サイトで2026年6月21日(日)の父の日に向けた特別フェアを開催します。Tシャツ、トートバッグ、湯呑みなど、普段、気軽に使えるアイテムが揃った父の日コレクション。5月22日(金)からスタートし、5月末までの早期購入で使えるお得なクーポンも配布されます。

■父の日フェア開催の背景

父の日といえば、お酒やグルメも良いですが、心がやさしくなるような、思わず笑顔になる「楽しい」プレゼントはいかがでしょう。プレゼントをきっかけに、会話が広がる。そんなプレゼントを贈ってみませんか。富士そば好きのお父さんはもちろん、富士そばを初めて知るお父さんにも喜ばれるデザイン。贈る本人用にもおすすめなアイテムを取り揃えました。

■父の日コレクション対象商品

2026年の父の日コレクションは、以下の5カテゴリーです。 【Tシャツ類】7種類 名代富士そばロゴ半袖Tシャツ、名代富士そば帆前掛け風Tシャツ、名代富士そば半袖Tシャツ、名代富士そばワンポイント半袖Tシャツ、かつ丼半袖Tシャツ、冷し特選富士そば半袖Tシャツ、肉富士半袖Tシャツ 【トートバッグ類】2種類 名代富士そば帆前掛け風トートバッグ、名代富士そばトートバッグ 【キャップ】2種類 名代富士そばFUJISOBA丼キャップ、名代富士そばキャップ 【マグカップ・湯呑み】各3種類 名代富士そば全身マグカップ・湯呑み、名代富士そば顔マグカップ・湯呑み、名代富士そば帆前掛け風マグカップ・湯呑み 【タオル】2種類 名代富士そば帆前掛け風タオル、名代富士そばフェイスタオル 〖早期割引クーポン〗 対象商品の購入では、2026年5月31日(日)までご利用いただけるお得なクーポン(税抜価格から5%オフ)をご用意しています。詳しくはコレクションページをご覧ください。

https://fujisoba-shop.co.jp/collections/father https://fujisoba-shop.co.jp/

【公式SNS】 X(Twitter)：https://x.com/fujisobar/ Facebook：https://www.facebook.com/fujisoba/ #富士そば

【会社概要】 名称：ダイタン商事 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階 設立：2023年4月24日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL：https://fujisoba.co.jp/