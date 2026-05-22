I-PEX株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長執行役員：小西 玲仁、以下 I-PEX)は、インド市場における事業拡大および顧客サポート体制強化を目的として、インド共和国・グルグラム市に現地法人「I-PEX INDIA PRIVATE LIMITED」を設立し、5月12日に、事業を開始いたしましたので、お知らせいたします。





I-PEX INDIA PRIVATE LIMITED





■設立の目的

I-PEXは、グローバル市場における事業拡大の一環として、成長が期待されるインド市場における営業・技術サポート体制の強化を進めています。特に、インドでは電子機器・車載関連市場の成長が続いていることから、現地顧客対応力の強化を図ります。

このたび設立する現地法人では、半導体製造装置に加え、コネクタ製品のマーケティング、拡販活動、顧客対応窓口を担います。また、営業機能と技術サポート機能を一体で展開することで、インド国内における顧客対応力の向上と市場開拓を推進してまいります。

今後もグローバルでの販売・サポート体制を強化し、お客様への提供価値向上に努めてまいります。









■I-PEX INDIA PRIVATE LIMITEDの概要

社名 ： I-PEX INDIA PRIVATE LIMITED

日本語表記 ： アイペックス インド

所在地 ： 248-250, 2nd Floor, Tower B, Spazedge Complex, Gurgaon,

Sadar bazar, Haryana, India, 122001

主な事業内容： コネクタおよび半導体製造装置の営業・マーケティング・技術サポート

事業開始 ： 2026年5月12日









■I-PEX株式会社について

I-PEXは、グローバル市場で閃きや驚きという価値を提供する「ものづくりソリューションエキスパート」を意味します。1963年、精密金型メーカーの「第一精工」として誕生。以来、数々の世界初や独自の製品、ソリューションを産み出してきました。現在は「コネクタ」「製造受託(自動車部品及びエレクトロニクス機構部品)」「金型・設備」「MEMSファウンドリ」「エネルギーソリューション」の5つの事業分野を展開。「最・尖端を、世界へ」拡げることで、次代を切り拓く世界のあらゆるお客様とともに、デジタル社会の心躍る価値創造に貢献します。





商号 ： I-PEX株式会社

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 小西 玲仁

所在地 ： 〒600-8411 京都府京都市下京区水銀屋町637 第五長谷ビル7階

設立 ： 1963年7月10日

資本金 ： 99億6千8百万円(2025年12月31日時点)

事業内容： ・コネクタ事業

・製造受託事業(自動車部品及びエレクトロニクス機構部品)

・金型・設備事業

・MEMSファウンドリ事業

・エネルギーソリューション事業

URL ： https://corp.i-pex.com/ja