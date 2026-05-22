国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　電子航法研究所は航空交通システムの高度化や安全性・効率性の向上に向けた研究成果を広く発信するため、令和8年度研究発表会を令和8年6月12日に開催いたします。


本発表会では、電子航法研究所が進めている最新の航空交通管理・航法・監視通信等に関する研究成果を発表いたします。あわせて、特別講演では「データが拓く航空交通の安全と効率」と題し、現在注目されている航空交通分野におけるデータ利活用の可能性と今後の展望について紹介いたします。


令和8年度　電子航法研究所　研究発表会　ポスター


■開催概要

日時　：令和8年6月12日(金)9：30～15：40(開場8：45)

会場　：国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　海上技術安全研究所

　　　　本館講堂

　　　　(会場参加およびオンライン参加によるハイブリッド開催)

所在地：〒181-0004　東京都三鷹市新川6-38-1

主催　：国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　電子航法研究所

定員　：会場参加　300名

　　　　オンライン参加　500名

参加費：無料



■事前登録

ご参加にあたり、事前登録をお願いしております。

電子航法研究所HPより申込フォームに進み、ご登録をお願いいたします。

講演プログラムもご案内しておりますので、ご参照ください。

申込はこちら： https://www.enri.go.jp/jp/event/enri_seminar/2026/index.html


申込期限：会場参加申込　令和8年5月31日

　　　　　オンライン参加申込　令和8年6月11日


令和8年度　電子航法研究所　研究発表会　講演プログラム


■法人概要

名称　： 国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　電子航法研究所

代表者： 電子航法研究所長　福島 幸子

所在地： 〒182-0012　東京都調布市深大寺東町7丁目42番23

URL　 ： https://www.enri.go.jp/