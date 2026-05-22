国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所は航空交通システムの高度化や安全性・効率性の向上に向けた研究成果を広く発信するため、令和8年度研究発表会を令和8年6月12日に開催いたします。





本発表会では、電子航法研究所が進めている最新の航空交通管理・航法・監視通信等に関する研究成果を発表いたします。あわせて、特別講演では「データが拓く航空交通の安全と効率」と題し、現在注目されている航空交通分野におけるデータ利活用の可能性と今後の展望について紹介いたします。





令和8年度 電子航法研究所 研究発表会 ポスター





■開催概要

日時 ：令和8年6月12日(金)9：30～15：40(開場8：45)

会場 ：国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所

本館講堂

(会場参加およびオンライン参加によるハイブリッド開催)

所在地：〒181-0004 東京都三鷹市新川6-38-1

主催 ：国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所

定員 ：会場参加 300名

オンライン参加 500名

参加費：無料









■事前登録

ご参加にあたり、事前登録をお願いしております。

電子航法研究所HPより申込フォームに進み、ご登録をお願いいたします。

講演プログラムもご案内しておりますので、ご参照ください。

申込はこちら： https://www.enri.go.jp/jp/event/enri_seminar/2026/index.html





申込期限：会場参加申込 令和8年5月31日

オンライン参加申込 令和8年6月11日





令和8年度 電子航法研究所 研究発表会 講演プログラム





■法人概要

名称 ： 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所

代表者： 電子航法研究所長 福島 幸子

所在地： 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目42番23

URL ： https://www.enri.go.jp/