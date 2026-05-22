株式会社マルハン(本社：京都・東京)の東日本カンパニー(社長：韓 裕、以下 マルハン東日本)は、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁(のうじるよこちょう)2026』を2026年5月29日(金)から5月31日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」(東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F)にて開催します。この度、イベント期間中に販売する「脳汁横丁2026 オリジナルグッズ」をはじめ、脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」、光と音の脳汁空間を飾る「脳汁ギャル神社」、探索型展示「ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク」、脳汁グッズを引き当てるスマート福袋「脳汁くじ」などのコンテンツ、会場フロアマップおよびステージコンテンツタイムテーブルが新たに決定しましたので、追加で公開します。





脳汁横丁2026_公式グッズ





脳汁横丁公式サイト： https://noujiruyokocho.com









■マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベント「脳汁横丁2026」

「奉脳祭」をコンセプトに、脳汁があふれる「体験型フードフェス」を開催





マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして「脳汁横丁2026」を開催いたします。本プロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組みです。閉塞感が漂う現代社会の中で、自分らしさを肯定し、脳がよろこぶ刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらうことを目的としています。





第6弾となる今回の「脳汁横丁2026」のコンセプトは、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」。光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンク、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした数々のコンテンツを楽しめる「体験型フードフェス」です。





マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である「脳汁横丁2026」の開催を通じて、あらゆる人の「好き！」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指します。





*ヲトナ＝「ヲタク」＋「大人」。何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。









■「脳汁横丁2026」オリジナルグッズ(11種)

* 画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。





●脳汁浴衣

脳汁公式グッズに、ついに初の浴衣が登場。「最後の手段」が描き下ろした「脳汁宇宙ワールド」を、全面にこれでもかと詰め込んだ超ド派手仕様。背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴ。さらに帯には脳汁ロゴパターンをあしらい、後ろ姿まで抜かりなし。会場で着れば、一瞬で「脳汁側の人間」になれます。脳汁音頭を踊るもよし、夏祭りやフェスに着ていくもよし。写真を撮れば、どこを切り取っても脳汁。数量限定、お早めに。

\39,800(税込)





脳汁浴衣(脳汁横丁2026 公式グッズ 1)





●脳汁アロハ

この夏、脳汁アロハ解禁。「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを全面に敷き詰めた、脳汁全開のアロハシャツです。背中にはインパクト抜群の「NOUJIRU」の文字。かなり派手。でもアロハだから不思議と着やすい。フェス、BBQ、サウナ、海、旅行、飲み会。羽織るだけでテンションが一段階バグります。サイズは M / L / XL / 2XL 展開。普通の夏服じゃ物足りないあなたへ。

\7,777(税込)





脳汁アロハ(脳汁横丁2026 公式グッズ 2)





●脳汁Tシャツ2026

毎年大人気の脳汁Tシャツ、2026年版。今回はフロントに「最後の手段」のグラフィックを大胆配置した、インパクト抜群のモデル。さらに両袖には「脳」「汁」の刺繍入り。シンプルに見えて、かなり手が込んでいます。一枚で着ても主役級。インナーにしても、「ただ者じゃない感」がにじみ出る仕様。脳汁横丁の記念としても、日常で脳汁を出すための脳汁服としてもおすすめの一着です。

\6,000(税込)





脳汁Tシャツ2026(脳汁横丁2026 公式グッズ 3)





●脳汁スケートボード

滑ってよし、飾ってよし。脳汁横丁2026の世界観をそのまま閉じ込めた、アートピース級スケートボードが登場。片面は「最後の手段」による全面グラフィック。もう片面は、ピンク一色に大胆な「脳汁」ロゴ。実際にトラックとタイヤを付けて乗ることもできますが、壁に飾るだけでもナイスな存在感。部屋に置くだけで、脳汁空間になります。数量限定。迷ってる間に消えているタイプのアイテムです。

\29,800(税込)





脳汁スケートボード(脳汁横丁2026 公式グッズ 4)





●脳汁サンダル2026

毎回完売する人気シリーズ、脳汁サンダルの2026版。今回はこれまでの白ベースから一転、黒ベース × 脳汁宇宙ビジュアルで登場。両足には、それぞれ大胆に「脳」「汁」の二文字。歩くだけで脳汁。サウナ帰り、コンビニ、フェス、ベランダ、深夜徘徊。どんな日常も少しだけ脳汁仕様になります。一度履くと、気づけばこればかり履いている中毒性あり。

\3,333(税込)





脳汁サンダル2026(脳汁横丁2026 公式グッズ 5)





●脳汁アクキー2026

今年の脳汁アクキーは、プリズム加工入り。角度によってキラキラ光る、リッチ＆かわいい仕上がりです。レインボー脳くんver. と、脳汁ロゴver. の2種類展開。バッグや鍵につけるだけで、日常にほんのり脳汁が漏れ出します。小さいのに存在感はかなり強め。価格もかわいいので、つい両方ほしくなるやつです。

\777(税込)





脳汁アクキー2026(脳汁横丁2026 公式グッズ 6)





●脳汁アクスタ

脳汁公式グッズ初のアクリルスタンドが登場。机や棚に置くだけで、自分の空間が脳汁横丁化します。レインボー脳くんver. と、宇宙に広がる脳汁ワールドver. の2種類。どちらも「最後の手段」の世界観を立体的に楽しめる仕様です。デスクに置けば仕事中の脳汁補給に。祭りの思い出として飾れば、いつでも奉脳祭に帰ってこられます。

\1,111(税込)





脳汁アクスタ(脳汁横丁2026 公式グッズ 7)





●脳汁御守り

今年のテーマ「奉脳祭」に合わせ、脳汁御守りが誕生。鉄板人気の「確変祈願」に加え、攻めすぎて二度見不可避な「脳内麻薬」ver. もラインナップ。黒ベースの荘厳仕様と、カラフル全開仕様から選べます。バッグにつけるもよし。財布に忍ばせるもよし。ライブ、仕事、恋愛、ギャンブル、締切前など、「ここぞ」の瞬間にぜひ。持っているだけで、なんだか運気が爆上がりしそうな御守りです。

\999(税込)





脳汁御守り(脳汁横丁2026 公式グッズ 8)





●脳汁ワッペン2026

密かな人気を誇る、脳汁ワッペンの2026版。脳汁ロゴ、脳くん、カンパインズの3デザインをラインナップ。刺繍ならではの立体感と、絶妙なゆるさがクセになります。Tシャツ、バッグ、帽子、サウナハット、作業着などに貼れば、即・脳汁仕様。自分だけのカスタムを楽しめます。「普通の持ち物」を、「ちょっとヤバい持ち物」に変えたい人へ。

\1,111(税込)





脳汁ワッペン2026(脳汁横丁2026 公式グッズ 9)





●脳汁ステッカー2026

かわいくて、ちょっと狂ってる。脳汁ステッカー2026、4枚セット。脳汁ロゴ、脳くん、レインボーチーギューなど、人気デザインをホログラム仕様で。さらに、ネオンカラーのとろける脳汁ロゴなど、見るからに脳汁です。スマホ、PC、キャリーケース、冷蔵庫、スケボー、給料日前の財布にも。どこに貼っても、「脳汁横丁の残り香」を持ち歩けます。

\777(税込)





脳汁ステッカー2026(脳汁横丁2026 公式グッズ 10)





●脳汁ポスター2026

脳汁横丁2026の世界観をそのまま持ち帰れる、B2サイズポスター。「最後の手段」による圧巻のアートワークを、大判サイズで堪能できます。眺めるたびに、あの脳汁空間が蘇る一枚。部屋に飾れば、自宅が少しだけ脳汁宇宙化。オフィスに貼れば、「この人なんかヤバいな」が演出できます。脳汁横丁2026の記念として、ぜひ壁へ。

\999(税込)





脳汁ポスター2026(脳汁横丁2026 公式グッズ 11)





■「脳汁横丁2026」追加コンテンツ紹介

* 画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。





●脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」

脳汁イベントでは恒例となっている、脳みそを模した巨大バルーン。ピンク色に輝く象徴的なオブジェが、会場入り口で「奉脳祭」を訪れるすべてのゲストを出迎えます。脳みそバルーンの下に掲げられた「脳汁横丁2026」のキービジュアルと、両サイドには気になるコピーが書かれた垂れ幕を設置。脳汁の世界観を入り口で表現しながら、来場記念のフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。





巨大脳みそバルーン





●光と音の脳汁空間の中央を飾る「脳汁ギャル神社」

屋内空間の中央に鎮座するのは、鮮やかなピンク色の鳥居が目を引く「脳汁ギャル神社」。インパクト大のこのモニュメントは、「脳汁屋台」にも参加しているCGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれました。鳥居の先には、光り輝く脳汁が噴出する「脳汁噴水」、そして、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」と、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」を設置予定。光に包まれた脳汁空間での奉脳体験をお楽しみいただけます。





脳汁ギャル神社





●探索型展示「ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク」

脳汁イベントを推進する「ヲトナ基地研究所」。そこで働く、とある研究員のデスクを再現した探索型展示です。デスクの上には走り書きされたメモや、差出人不明の謎のメッセージ、膨大な年月をかけてまとめられた研究資料などが置かれ、研究員の日常を擬似体験できます。探索型展示を通じて、ヲトナ基地プロジェクトの理念や、マルハン東日本カンパニーが目指す未来に、自然な形で触れることができ、さらにその先にある計画の全貌も明らかにすることができます。





ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク





●脳汁グッズを引き当てるスマート福袋「脳汁くじ」

Web3.0技術「アニカナ」を活用したマルハンの新サービス「スマート福袋」。その技術を活用し、脳汁横丁2026限定の「脳汁くじ」を展開します。商品は、会場の熱狂を閉じ込めた「脳汁横丁2026 オリジナルグッズ」。S賞の超レアアイテム「脳汁ネオン」(非売品)をはじめ、以下、A賞に「脳汁スケートボード」、B賞に「脳汁浴衣」、C賞に「脳汁アロハ」、P賞に「脳汁トレーディングカード」といったイベント限定アイテムに加え、Amazonギフト券最大10万円分が当たるなど豪華商品を多数取り揃えています。参加料は1回 777円(税込)。商品総額は2,558,910円(税込)になります。オンラインくじの場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化が可能となっており、お得に遊び続けられる構造になっています(現金化時の換金額は、参加料よりも安くなります)。





脳汁くじ





■会場フロアマップおよびステージコンテンツタイムテーブル





脳汁横丁2026 フロアマップ

脳汁横丁2026 ステージコンテンツタイムテーブル









■【脳汁横丁2026】開催概要

タイトル 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁(のうじるよこちょう)2026」

開催日程 2026年5月29日(金)～5月31日(日)

開催時間 11:00～20:00

開催場所 ベルサール秋葉原

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)、

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分(つくばエクスプレス)

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分(日比谷線)

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分(銀座線)





主な実施内容(予定) クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」

ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」

アーティストやDJのライブ、参加型企画が楽しめる「提灯マッピングステージ」

光と音に包まれた脳汁感あふれる「脳汁祝祭空間」

謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツ など





入場料 入場無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)





LINE公式アカウント https://lin.ee/lLPYU46

当日の来場者数を予測する目的で、参加予定の方はLINE公式アカウントより事前登録をお願いしております。登録はあくまで来場者数の把握を目的としておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。





事前参加登録_LINE 2次元コード





主催 株式会社マルハン 東日本カンパニー

企画監修 アフロマンス / Afro&Co.

公式サイト https://noujiruyokocho.com









■「ヲトナ基地プロジェクト」とは





ヲトナ基地プロジェクト_ロゴ





マルハン東日本では「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で「ヲトナ」と定義しました。マルハン東日本が目指す世界観に共鳴し、エキサイティングな人生を楽しむ「ヲトナ」たちが、子どもの頃のようにワクワクした気持ちで楽しいことを企てる「基地」のような場所にしたいという思いを込めて、「ヲトナ基地プロジェクト」と命名しました。本プロジェクトを通じて、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定することを宣言します。





「ヲトナ基地プロジェクト」 公式ウェブサイト

https://www.maruhan.co.jp/east/media





「脳汁協会」 X(旧Twitter)公式アカウント

@noukyo777( https://x.com/noukyo777 )





「ヲトナ基地プロジェクト」 TikTok 公式アカウント

@Wotonakichi( https://tiktok.com/@Wotonakichi )









■会社概要

社名 ：株式会社マルハン

所在地 ：【東日本カンパニー】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内1-11-1 PCP丸の内 28階

【北日本カンパニー】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内1-11-1 PCP丸の内 28階

【西日本カンパニー】

〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル 20階

【金融カンパニー】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内1-11-1 PCP丸の内 31階

【グループユニット】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内1-11-1 PCP丸の内 31階

創業 ：1957年5月

資本金 ：100億円

売上高 ：1兆4,808億円(2025年3月期)

従業員 ：10,610名(2025年3月期)

事業内容：パチンコ、ボウリング、アミューズメント、シネマなどレジャーに

関する業務の経営、ビルメンテナンス事業、飲食事業、ゴルフ事業、

海外金融事業なども経営(グループ含む)