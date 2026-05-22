メンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」(運営：株式会社アメリスト、本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：西山 潤)は、2026年6月1日より、眉タトゥーサービス「INK MAKE(インクメイク)」の提供を開始します。本サービスは、一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会が定める美容施術技術「インクメイク」を基盤とし、男性の骨格・毛流れに合わせて当社が独自開発した「DDストローク技法」を導入したものです。





最高の眉のカタチ手に入れませんか？





◆サービス概要

「インクメイク」は、美容師免許保有者かつ協会の知識・技術・衛生管理試験に合格した者のみが施術できる美容施術行為です。眉ダンディズム版INK MAKEは、当サロンが創業以来取り組んできた男性向け眉デザインの知見を活かし、毛一本ずつ描く独自の「DDストローク技法」をメンズ向けに最適化しました。





色素は2～3年で薄くなり、5年程度で消失するため(個人差があります)、流行やお顔の変化に合わせた修正が可能です。





Before/After (1)





◆サービス開発の背景

近年、ビジネスシーンにおける男性の身だしなみへの意識が高まり、毎日の眉メイクの煩雑さや左右差・薄毛への悩みを抱える方が増えています。一方、従来の眉タトゥーは女性向け設計が中心で、男性の骨格・毛流れに最適化されたサービスは限られていました。

眉ダンディズムは創業以来、男性専門で眉デザインに取り組んできた知見と、確立された美容施術技術である「インクメイク」を組み合わせ、独自の「DDストローク技法」を開発。男性のお客様に向けたサービスとして提供を開始します。









◆眉ダンディズム版INK MAKEの特徴

【1】男性の骨格・表情筋を踏まえたデザイン設計

眉の自然な仕上がりは、頭蓋骨と表情筋への理解に基づくと考えています。長年メンズ専門で眉と向き合ってきた経験を活かし、お一人ずつのバランスを設計します。





【2】独自開発「DDストローク技法」(Dandyism Detail Stroke)― ストローク100％の3D仕上げ

眉タトゥーには「パウダー(塗りつぶし)」と「ストローク(一本ずつ描く)」の2種類があります。当サロンは独自開発の「DDストローク技法」を採用し、ストローク100％で仕上げることで、お化粧感を抑えた仕上がりを目指します。色素の入れ方や商材を、男性の皮膚・毛流れに合わせて調整している点が特徴です。





【3】線一本単位の調整

書き足す毛の向き・長さ・質感を一本ずつ設計し、特に眉頭の自然さに配慮します。





【4】自眉を活かす設計

理想のデザインと自眉のギャップを埋める発想で施術を行い、色味も自眉に合わせて選定します。お顔のトータルバランスを優先します。





眉ダンディズムだからこそできるタトゥー技術(1)

眉ダンディズムだからこそできるタトゥー技術(2)





◆使用色素・機器

・色素：色素・精製水・二酸化チタンを主成分とし、カーボン不使用。金属成分が極めて少なく、MRI撮影への影響について医師より問題ない旨の確認を得ています(個人差があります)。

・機器：MediTouch Estella(韓国の医療クリニックでも採用されている機種)

・針・インク：使い捨てを徹底し、衛生管理に配慮した環境で施術









◆「インクメイク」とアートメイクの違い

【アートメイク】

行為の種類： 医療行為

施術者 ： 医師・歯科医師・看護師・准看護師

対象 ： 医師の診断のもと、健康状態に応じて施術

持続期間 ： 機関により異なる





【インクメイク】

行為の種類：美容施術行為

施術者 ：美容師免許保有かつ

「一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会」の試験合格者

対象 ：心身ともに健康な方への美容施術

持続期間 ：個人差があるが、目安2～3年で薄くなり5年程度で消失。リタッチ可。

INK MAKEは、2020年最高裁判決に基づき医師法上の医業に該当しない美容施術行為として実施します。





詳細： https://inkmake.jp/news/20251229/









◆料金体系(すべて税込・眉のスタイリング込み)

1回コース ：55,000円(単回施術)

2回セット ：88,000円

レタッチ ：44,000円(既存施術後のメンテナンス)

半年入れ放題：132,000円(半年間無制限)









◆施術の流れ(所要時間：初回 最大3時間／2回目以降 最大2時間)

カウンセリング → ワックス施術 → デザインの型取り → インクメイク施術 → インクパック(15分) → アフターケアのご案内

※施術後2～3日は軽い赤み・薄いかさぶたが生じる場合があります(個人差があります)。









◆安全性・体制

医学的監修：大阪大学名誉教授・細川亙 氏

技術者 ：一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会の認定

(美容師免許＋知識・技術・衛生管理試験合格)

※本サービスは医療行為ではなく美容施術行為です。効果や経過には個人差があります。









◆店舗情報

【メンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」大阪本町店】

所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-1

RE-009(旧大金ビル)5b号室

TEL ： 06-6684-8817

大阪本町店の内観





【メンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」大阪天神橋六丁目店】

所在地： 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6丁目7-10

Gazelle Rio.6 6階

TEL ： 06-6379-5995

大阪天神橋六丁目店の内観





【営業時間(両店舗共通)】

・平日：11:00～22:00(最終予約20:00)

・土曜：9:00～22:00(最終予約20:00)

・日祝：9:00～20:00(最終予約18:00)





※スタッフが全員施術中の場合は、電話に出られないことがございます。確認後、折り返しご連絡いたします。





サロン公式サイト ： https://mayudan.com/

INK MAKE サービスサイト： https://inkmake.jp/

Instagram ： @mayudan.tattoo

https://www.instagram.com/mayudan.tattoo/





◆会社概要

会社名 ： 株式会社アメリスト

代表取締役： 西山 潤

所在地 ： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-1

RE-009(旧大金ビル)5b号室

電話番号 ： 06-6684-8818

事業内容 ： 眉毛サロン事業／研修事業

サロン公式サイト ： https://mayudan.com/

INK MAKEサービスサイト： https://inkmake.jp/