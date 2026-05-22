鹿児島大学地域防災教育研究センターでは、「令和8年度鹿大防災セミナー」を全4回にわたり開催いたします。





近年、日本各地で自然災害が相次いでいます。単独の災害にとどまらず、複数の災害が複合的に発生するリスクも高まっており、防災力の底上げが急務となっています。

本学の所在地である鹿児島県は、火山・地震・豪雨・土砂災害などの自然災害が大規模にかつ複合的に発生する可能性が高い地域でもあります。鹿児島大学は、この土地をメインフィールドに、長年にわたり防災教育や研究に取り組んできました。





「令和8年度 鹿大防災セミナー」では、その知見や最新情報を皆さまに共有し、全国各地の地域防災力を高めていきたいと考えています。本年度は、火山・地震・豪雨等の複合災害をテーマに、自然現象の理解、被害の実態、インフラの維持・復旧、危機管理、避難行動について体系的に学ぶ内容としています。

オンラインでの開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。一般の皆さま、学生、自治体関係職員など、どなたでもご参加ください。





【日時】

第51回2026年 6月1日(月) 16：00-17：20 対面とオンラインの同時開催

第52回2026年 7月16日(木) 16：00-17：10 オンライン開催

第53回2026年 9月29日(火) 16：00-17：10 オンライン開催

第54回2026年 11月9日(月) 16：00-17：10 オンライン開催









【場所】

第51回のみハイブリッド開催

会場：鹿児島大学教育学部 管理棟・理系研究棟2階 大会議室(定員30名)

第52回以降はTeamsによるオンライン開催









【対象】

どなたでもご参加いただけます。









【内容】

第51回： 豪雨災害の特徴と土砂災害への備え

「地域防災教育研究センターの取組と趣旨説明」

鹿児島大学地域防災教育研究センター センター長 酒匂一成

「土砂災害に備える」

鹿児島大学農水産獣医学域農学系 教授 寺本行芳

「新たな防災気象情報について」

鹿児島地方気象台 気象防災情報調整官 立神幸治

第52回： 火山・地震の特徴と災害対応

「2025年6月霧島山新燃岳噴火の初期対応」

鹿児島大学総合教育機構共通教育センター 准教授 井村隆介

「2025年にトカラ列島近海で発生した群発地震活動」

鹿児島大学附属南西島弧地震火山観測所 准教授 八木原寛

第53回： インフラを守るための防災対策と復旧支援

「災害時の応急対応と復旧支援(TEC-FORCEの活動)」

国土交通省九州地方整備局災害対策マネジメント室 室長 阿久根祐之

「建築物の耐震対策と機能維持」

鹿児島大学理工学域工学系 准教授 倉富洋

第54回： 災害時の危機管理と避難行動

「被災病院職員の証言から読み解く8.6水害」

鹿児島大学医歯学域医学系 助教 柳田信彦

「日本赤十字社の災害救護活動と防災・減災の取組」

日本赤十字社鹿児島県支部事業推進課 事業推進係長 富滿清悟









【参加方法】

参加費 ： 無料

参加方法： 下記ホームページのお申込みフォームからお申し込みください。

https://bousai.kagoshima-u.ac.jp/r8bousaiseminar/





※天候や自然災害の影響により、日程が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。









【鹿児島大学について】

鹿児島大学は、9つの学部と9つの大学院研究科を擁する、南九州における最高学府です。南九州から南西諸島など南北600キロに及ぶ県土を本学のキャンパスとして、そこにある自然・歴史・風土・産業を土台に活動しています。地域とともにある大学として「知」と「智」の力をもって、“進取の精神で、地域と世界の未来に挑む教育研究拠点”となることを目指して進んで参ります。





鹿児島大学HP ： https://www.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島大学Instagram ： https://www.instagram.com/kagoshima_univ.koho/

地域防災教育研究センターHP： https://bousai.kagoshima-u.ac.jp/