太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に提供する株式会社エクソル(代表取締役社長：鈴木 伸一、本社：東京都港区、以下「エクソル」)は、Solvvy株式会社(代表取締役社長：安達 慶高、本社：東京都新宿区、以下「Solvvy」)が運営する保証サービスを活用し、経済効果の不確実性を低減する「経済効果シミュレーション保証」の提供を開始しました。





本保証は、事前に算出した発電量シミュレーションと実際の発電量に差が生じた場合、所定の条件に基づき、その差異に応じた経済的損失相当額が補償される仕組みです。

これにより、太陽光発電導入時の「想定通りに発電するのか」「投資回収が見込めるのか」といった不安を軽減し、より安心して導入をご検討いただけます。





経済効果シミュレーション保証





■経済効果シミュレーション保証｜2つの特長

●太陽光発電メーカー初！(※1)発電量をしっかり保証

「XSOL NAVI(エクソルナビ)(※2)」にてシミュレーションした想定年間発電量(kWh)が保証基準となる太陽光発電メーカー初の保証サービスです。

●長期のサポート対象！

5年間の長期保証をご提供します。

(※1)2026年5月 Solvvy株式会社調べ

(※2)エクソルが開発、提供する太陽光発電・蓄電池システムの設計・見積もりソフト









1.背景｜太陽光発電導入の意思決定を阻む「見えないリスク」

近年、電気料金の上昇や環境意識の高まりを背景に住宅用太陽光発電への関心は高まっています。東京電力の平均モデル料金は、2021年から2025年にかけて約40％上昇しており※、家計負担の増加が顕著となっています。一方で導入検討時には、「シミュレーション通りに発電するのか」「期待した経済効果が得られるのか」といった不確実性が、意思決定の障壁となっています。特に発電量は天候や設置条件など複数の要因に影響されるため、事前の予測と実績の間に乖離が生じる可能性があります。この「想定と実績のズレ」が、太陽光発電導入における代表的なリスクの一つです。

※東京電力ホールディングス株式会社「平均モデル電気料金(従量電灯B・30A契約・使用電力量：260kWh／月)」(2024年度末現在)よりエクソルにて算出









2.エクソルの取り組み｜経済効果そのものに着目した補償制度を提供

エクソルは、発電量の予測精度だけでなく、その結果として得られる経済効果に着目した保証制度として、「経済効果シミュレーション保証」の提供を開始しました。

本制度では、エクソルが提供するシミュレーションソフト「XSOL NAVI(エクソルナビ)」による発電量試算を基準とし、実績が一定条件を満たさない場合にその差異が補償されます。









＜サービス概要＞

エクソルが販売し、かつXSOL NAVI(エクソルナビ)で設計された住宅用の太陽光発電システム・蓄電システム。

※日別で1年分の発電量の計測結果が確認できるモニター等の機能が備わっている機器であることが条件です。









＜保証期間・保証限度額＞

保証期間 ：5年間(免責なし)

モジュール定格出力：～10kW以下 / 10kW超～20kW以下

保証限度額(税込) ：300万円 / 300万円

※年1回の申請により条件を満たした場合、最大5回まで保証を受けられる可能性があります。









＜保証対象事由＞

・対象機器の製品瑕疵または施工不備があること

・対象機器の仕様等で意図された機能、効能、目的もしくは条件を発揮または充足しないこと

※施工不良による発電量不足は引き渡し後2年間に限ります。









＜保証対象外事由＞

自然災害／盗難／移動・移設／動植物による損害／消耗品／ソフトウェアプログラム／停電／設置前に既に存在していた建物や構造物等、または設置後の建物や構造物等設置による日照不足／電圧出力抑制による発電量減少 等









3.今後の展開

エクソルは本サービスを通じて、太陽光発電の導入における不確実性を低減し、導入後の価値(発電量・経済効果)まで見据えたソリューションの提供を強化してまいります。

本保証の提供にあたっては、保証サービスを運営するSolvvyと協業し、補償スキームを活用した制度として構築しています。Solvvyの保証運用ノウハウと、エクソルの設計・施工・運用に関する知見を融合することで、導入前の不確実性から導入後の見えないリスクまでをカバーする新たな価値を提供します。

今後も再生可能エネルギー導入における“見えないリスク”の低減に取り組み、さらなる普及拡大に貢献してまいります。