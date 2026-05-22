熱海駅前の仲見世通り商店街にあるヨーグルト専門店「熱海ヨーグルト発酵所(1号店)」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、2026年5月30日(土)に熱海銀座商店街に2号店目となる《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》をグランドオープンします。仲見世通り商店街の1号店で販売中の人気商品に加えて、じっくり時間をかけて凍らせて作ったこの店舗だけの限定オリジナルヨーグルトアイスの販売も開始します。熱海サンビーチにほど近いここ熱海銀座商店街で、これからの暑いシーズンに最適な商品ラインナップを展開します。

第1弾リリースでお知らせした情報に加え、詳細な商品の情報を公開いたします。

【リリース第1弾】 https://www.atpress.ne.jp/news/597261





《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》が、2026年5月30日(土)にグランドオープン！





■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》のコンセプトは「海で食べるヨーグルトアイス」

かつて“熱海のメッカ”と称された熱海銀座商店街も、今や新旧様々なお店が軒を連ね、当時の賑わいを取り戻しつつあります。しかしながらこの賑わいを一過性にしないために、熱海銀座商店街にはまだ存在しないコンテンツとして“熱海のヨーグルト”という新しい選択肢を加え、熱海銀座商店街の継続的な賑わいを創出することを我々は目標に掲げています。熱海駅前の仲見世通り商店街にある「熱海ヨーグルト発酵所」の“海からカモメが届けるヨーグルト”というコンセプトとは対象的に、この度新しくオープンする《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》は、海までの距離が近くなったことで“海で食べるヨーグルトアイス”がコンセプトです。静岡県産「丹那牛乳」に合わせて選んだ2種の乳酸菌を混ぜて長時間発酵させる独自の製法で、もっちり＆まろやかで酸味も少なく、まるでスイーツのようなやさしい甘さを感じられる特徴を持つオリジナルヨーグルトを時間をかけて凍らせてアイスに仕上げました。酸味の少ない熱海ヨーグルトならではのまろやかな甘みとシャリっと、とろける新食感をお楽しみいただけます。また、地元で作られた「静岡みかん」や「丹那牛乳」、海の豊富なミネラルを含んだ土壌で育った「伊豆アロエ」などの良質な素材の魅力を広くお届けしたい想いからふんだんに取り入れています。特別な時間が流れる熱海の海辺で、ヨーグルトの専門店からお届けするオリジナル商品の数々をお楽しみください。





熱海ヨーグルトアイス





■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》商品のご紹介！

●この店舗限定！“じっくり”凍らせた「熱海ヨーグルトアイス」

静岡県産「丹那牛乳」から作ったヨーグルトをいちごや、みかんの果肉とあわせた相性抜群のアイスをお届けします。アイス用に開発したこの店舗オリジナルのフルーツソースを、持ち手となるコーンの中にも仕込むことで、最後までさっぱりとした味わいでお召し上がりいただけます。





【シングル 各500円(税込)】

・プレーン

ヨーグルトをさらにじっくり凍らせた、シャリとろ食感のヨーグルトアイス。コーンの中には爽やかなヨーグルトクリームとレモンソースをしのばせて、最後までパフェのように楽しめます。

アレルギー：乳成分、小麦、大豆

熱海ヨーグルトアイス プレーン シングル 500円(税込)





・いちご

いちごの果肉や静岡県産紅ほっぺのいちごペーストを混ぜ込んだいちごのヨーグルトアイス。コーンの中には爽やかなヨーグルトクリームといちごソースを入れ、パフェのような満足感です。

アレルギー：乳成分、小麦、大豆

熱海ヨーグルトアイス いちご シングル 500円(税込)





・みかん

静岡みかんの果汁や果肉を混ぜ込んだみかんヨーグルトアイス。コーンの中には爽やかなヨーグルトクリームとみかんソースをいれて、まるでみかんヨーグルトパフェとなっております。

アレルギー：乳成分、小麦、大豆

熱海ヨーグルトアイス みかん シングル 500円(税込)





【ダブル 640円(税込)】

熱海ヨーグルトアイスのプレーン・いちご・みかんの3種類の中からお好みの組み合わせで、2種類お選びいただけます。もちろん、1種類をダブルでのご提供も可能です。

アレルギー：乳成分、小麦、大豆

熱海ヨーグルトアイス ダブル 640円(税込)





【トリプル 780円(税込)】

熱海ヨーグルトアイスのプレーン・いちご・みかんの3種類すべてをお楽しみいただけます。もちろん、1種類をトリプルでのご提供も可能です。

アレルギー：乳成分、小麦、大豆

熱海ヨーグルトアイス トリプル 780円(税込)





●人気商品・定番商品を“海のすぐ近く”で味わう！

【(数量限定)フレッシュよーグルグルト】

その日の朝出来上がった本当にフレッシュなヨーグルト。おいしさの秘密は「空気をふくませる事」で、5回混ぜて1回空気を入れる。これを5セットが公式回数になります。超もっちりとした食感から、おいしくなるYO！と言いながら、ぐるぐると混ぜてお楽しみください。

価格 ：680円(税込)

アレルギー：乳成分

フレッシュよーグルグルト 680円(税込)





【のめる熱海ヨーグルト】

まるで食べているような濃厚な飲むヨーグルト。プレーンのほかに、いちごや静岡みかんの果肉が入ったフルーツソースとの相性抜群で、さっぱりとお召し上がりいただけます。

・プレーン 価格：650円(税込)、アレルギー：乳成分(左)

・いちご 価格：680円(税込)、アレルギー：乳成分(中央)

・静岡みかん 価格：680円(税込)、アレルギー：乳成分(右)

のめる熱海ヨーグルト 左：プレーン650円(税込)／中央：いちご680円(税込)／右：静岡みかん680円(税込)





●お持ち帰り商品も充実！

【熱海ヨーグルト】

・プレーン 価格：400円(税込)、アレルギー：乳成分

・甘みつき 価格：420円(税込)、アレルギー：乳成分

・いちご 価格：480円(税込)、アレルギー：乳成分

・静岡みかん 価格：480円(税込)、アレルギー：乳成分

・伊豆アロエ 価格：500円(税込)、アレルギー：乳成分

・濃厚水切り 価格：630円(税込)、アレルギー：乳成分

熱海ヨーグルト





【ヨーグルトブッセ】

ヨーグルト風味のクリームをふわふわブッセ生地でサンドしました。

価格 ： 280円(税込)／個～

アレルギー： 卵、乳成分、小麦、大豆

ヨーグルトブッセ 280円(税込)／個～





【ヨーグルトサンドクッキー】

熱海ヨーグルト発酵所で作るヨーグルトの優しい味わいをイメージしたヨーグルト風味のクッキーサンド。

価格 ： 840円(税込)／4個セット

アレルギー： 小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆

ヨーグルトサンドクッキー 840円(税込)／4個セット





【のめる熱海ヨーグルト】

まるで食べているような、濃厚な飲むヨーグルトをボトルでお持ち帰りいただけます。

価格 ： 480円(税込)／本

アレルギー： 乳成分

のめる熱海ヨーグルト ボトル480円(税込)





※すべて税込価格となっております。









■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》概要

店舗名 ： 熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町7-7

オープン日： 2026年5月30日(土)

TEL ： 0557-31-1110

営業時間 ： 10：00～18：00

定休日 ： なし









■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》プレオープン／グランドオープン 概要

●プレオープン

日時：2026年5月29日(金)13:00 ～ 18:00

内容：13:00 プレオープン

18:00 閉店





●グランドオープン

日時：2026年5月30日(土)10:00 ～ 18:00

内容：10:00 グランドオープン

18:00 閉店









■「熱海ヨーグルト発酵所」について

地元・静岡県東部産の成分無調整「丹那牛乳」を使用し、店内で一つひとつ丁寧に手作りしたヨーグルトをテイクアウトでお届けする、ヨーグルト専門店です。お持ち帰り用のヨーグルトはもちろん、熱海散策にもぴったりな「よーぐるっとパン」などの食べ歩きスイーツもご提供しています。





「熱海ヨーグルト発酵所」外観





●店舗

名称 ： 熱海ヨーグルト発酵所

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町7-3

公式サイト ： https://www.atami-yogurt.com

通販サイト ： https://atami-yogurt.shop-pro.jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/atami_yogurt/

熱海仲見世通り商店街にある「熱海ヨーグルト発酵所」1号店。「海からカモメが届けるヨーグルト」をコンセプトに、食べ歩きに最適な商品が揃います。





名称 ： 熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町7-7

公式サイト： https://atamiyogurt-ice2go.com ※2026年5月29日(金)11:00公開予定

通販サイト： https://atami-yogurt.shop-pro.jp

※オリジナルアイスの販売はございません。

熱海銀座商店街へ新しく進出する「熱海ヨーグルト発酵所」2号店。《海で食べるヨーグルトアイス》をコンセプトに、オリジナルヨーグルトをじっくり時間をかけて凍らせた店舗限定アイスが楽しめます。









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月2日

事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売及び品質管理

テナント店の開発・運営

イベント・催事の企画・運営

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp