株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田直樹、所在地：東京都品川区)のコミックレーベル「コミックガルド」にて連載中の人気作『お気楽領主の楽しい領地防衛』が、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」が開催する年間アワード『ピッコマAWARD 2026』マンガ部門を受賞いたしました。 本作は、“役立たず”とされている「生産系魔術」を授かったために辺境の村へ追いやられた主人公・ヴァンが、その力を駆使して名も無き村を巨大都市へと成長させていく姿を描いた、赤池宗によるライトノベルを原作とした作品。 ピッコマ BEST OF 2025総合ランキングマンガ部門でも1位を獲得しており、さらに2026年1月にはTVアニメも放送されました。 今回の受賞を記念して、漫画を担当する青色まろ先生からのコメントと、描き下ろしの記念イラストが到着！一部書店ではこのイラストを使用した特典ペーパーも配布いたします。

青色まろ先生 受賞コメント＆記念イラスト

https://over-lap.co.jp/824001177

＜受賞コメント＞ 昨年のピッコマBESTOF2025に続き、このような素晴らしい賞をいただき大変光栄です。 多くの方に楽しんでいただけていることがとても嬉しいです。 これからもヴァンの作り出す世界の魅力を、漫画でも楽しく表現していけるよう努めてまいります。 支えてくださる関係者の皆さま、そして応援してくださる読者の皆さま、本当にありがとうございます！

＜記念イラスト＞

ピッコマにて記念キャンペーン開催中！

ピッコマで開催されている「ピッコマAWARD 2026 記念イベント」にて、39話無料のキャンペーン開催中！ ▼開催期間 5月21日(木)～6月20日(土) ▼『お気楽領主の楽しい領地防衛』ページ https://piccoma.com/web/product/87405?etype=episode

作品紹介

【追放された辺境で人生謳歌します！】 侯爵家四男のヴァンは二歳にして"神童"と称される少年だった。 孤独に過ごした前世の記憶を持つ彼は、貴族至上主義の世界で 誰とも分け隔てなく接し、多くの笑顔に囲まれて過ごすうち…… 「このまま楽しい人生を謳歌しよう！」 そんな夢を見ていたが、八歳に授かった『生産魔術』により一変。 攻撃魔法こそ至高と考える父に失格の烙印を押され、 名もなき貧しき辺境の村に追いやられてしまう。 ところが―― 「楽しく暮らせる僕好みの場所にしてやる！」 追放された少年貴族のお気楽領地運営ファンタジー開幕！

＜書籍情報＞ コミックス第1巻～第8巻好評発売中！ 漫画／青色まろ 原作／赤池宗 原作イラスト／転 書籍情報ページ▶ https://over-lap.co.jp/824001177

コミックガルドとは

雑誌名：コミックガルド 配信日：毎日12時更新 サイトURL：https://comic-gardo.com/ 公式X：https://x.com/OVL_GARDO