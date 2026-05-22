兵庫県淡路島の自然の中での自由活動を通じ、主体性・創造性・多様性を育む教育プログラム「Awaji Kids Garden」では、水遊びのコンテンツに英語を交えて参加できるイベント『Water Play Day』を6月27日（土）、28日（日）の2日間限定で開催します。 URL：https://www.awajikidsgarden.com/natureverse1day-water-play-day-2026

本イベントでは、淡路島の自然の中で、水・土・竹などの自然素材にたっぷり触れながら遊ぶプログラムを用意。土を掘って水の流れる道を作ったり、竹で水路を組んで水を流したり、全身を使ったどろんこ遊びや水浴びをしたりと、子どもたち一人ひとりの「やってみたい」から広がる遊びに、多国籍スタッフと一緒に挑戦します。

たき火クッキングでは、自然の中で味わうアウトドアランチを楽しみながら、心と体をのびのびと解放。さらに、竹でオリジナル水鉄砲を作るアクティビティでは、仕組みを理解しながら工夫を重ね、自分だけの道具を完成させます。「作る」と「遊ぶ」がつながる体験を通じて、学びや達成感を育みます。

淡路島の豊かな自然の中で、夏ならではの水遊びとアウトドア体験を満喫できる2日間限定イベントを、ぜひご体験ください。

■『Water Play Day』概要

日程：6月27日（土）、28日（日）10：00～15：00 会場：Awaji Kids Garden (兵庫県淡路市江井682番地） 料金： 一般参加：8,000円／人（税込） 会員参加：5,000円／人（税込） ※兄弟割引として2人目からは30％オフ ※保護者参観は1,000円／人 予約：https://www.awajikidsgarden.com/natureverse1day-water-play-day-2026 ※ご予約は参加日の3日前まで 問合わせ：Awaji Kids Garden（株式会社パソナグループ運営） TEL 080-3679-4016 E-mail awajikidsgarden@pasonagroup.co.jp

https://www.awajikidsgarden.com/