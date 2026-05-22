YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=83VCxcD7XnQ

すみだトリフォニーホール（主催：公益財団法人墨田区文化振興財団／ジャパン・アーツ）は、2026年9月19日（土）、世界的ヴァイオリニスト、レイ・チェンによる特別企画「Play with Ray」を開催いたします。 「夢のソリスト体験。世界があなたの舞台になる。」をコンセプトに、本企画は次世代の音楽家や音楽愛好家に向け、新たな挑戦と国際的な舞台への機会を提供するプロジェクトです。 コンサート前半、動画オーディションを勝ち抜いたファイナリストがレイ・チェンと共演し、J.S.バッハ《2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043》を新日本フィルハーモニー交響楽団とともに演奏します。 なお、共演者は動画審査により選出、応募締切は2026年5月31日（日）です。

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